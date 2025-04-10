Россияне посреди дня запустили "Шахеды", тревогу объявили в Киеве

Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. В четверг, 10 апреля, оккупанты запустили ударные БпЛА прямо посреди дня.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. На севере Сумщины дроны зафиксировали уже в 15:31.

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