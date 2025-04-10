Россияне посреди дня запустили "Шахеды", тревогу объявили в Киеве
Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. В четверг, 10 апреля, оккупанты запустили ударные БпЛА прямо посреди дня.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. На севере Сумщины дроны зафиксировали уже в 15:31.
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Куда летят "Шахеды"
Ударные БпЛА в направлении Житомира с северо-востока! Вражеский БпЛА в направлении Киева с востока! Ударный БпЛА в направлении Чернигова с востока! Над городом Славянск (Донецкая область) – вражеский БпЛА. Киевская область – угроза применения россиянами ударных БпЛА с северо-восточного направления. Ударные БпЛА на северо-западе Сумской и на востоке Черниговской областей, курс – западный и юго-западный. Ударные БпЛА на севере Сумской области, курс – юго-западный.
Обновление по движению ударных дронов
Ударные БпЛА в направлении Житомира с северо-востока!
Вражеский БпЛА в направлении Киева с востока!
Ударный БпЛА в направлении Чернигова с востока!
Над городом Славянск (Донецкая область) – вражеский БпЛА.
Киевская область – угроза применения россиянами ударных БпЛА с северо-восточного направления.
Ударные БпЛА на северо-западе Сумской и на востоке Черниговской областей, курс – западный и юго-западный.
Ударные БпЛА на севере Сумской области, курс – юго-западный.