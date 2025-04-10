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24 Канал Новости Украины Россияне посреди дня запустили "Шахеды", тревогу объявили в Киеве
10 апреля, 17:11
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Россияне посреди дня запустили "Шахеды", тревогу объявили в Киеве

Анастасия Безейко

Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. В четверг, 10 апреля, оккупанты запустили ударные БпЛА прямо посреди дня.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. На севере Сумщины дроны зафиксировали уже в 15:31.

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Куда летят "Шахеды"

17:20, 10 апреля

Ударные БпЛА в направлении Житомира с северо-востока!

17:09, 10 апреля

Вражеский БпЛА в направлении Киева с востока!

17:04, 10 апреля

Обновление по движению ударных дронов

  • БпЛА на северо-востоке, на северо-западе и юго-западе Черниговской области, курс – западный и юго-западный;
  • БпЛА на севере Киевской области, курс – западный и юго-западный.
16:51, 10 апреля

Ударный БпЛА в направлении Чернигова с востока!

16:46, 10 апреля

Над городом Славянск (Донецкая область) – вражеский БпЛА.

16:24, 10 апреля

Киевская область – угроза применения россиянами ударных БпЛА с северо-восточного направления.

15:55, 10 апреля

Ударные БпЛА на северо-западе Сумской и на востоке Черниговской областей, курс – западный и юго-западный.

15:31, 10 апреля

Ударные БпЛА на севере Сумской области, курс – юго-западный.