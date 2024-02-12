Рассматривают вариант отхода: какое предназначение российского "царь-поезда" в Донецкой области
Российские оккупанты построили 30-километровый "царь-поезд" на временно оккупированной части Донецкой области. Они разместили его между Еленовкой и Волновахой.
Враг усиливает оборону Мариуполя и рассматривает вариант выхода из Запорожского и Херсонского направлений. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.
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Враг усиливает направление Мариуполя
Роман Свитан отметил, что эта ветка не используется россиянами. Враг перекрыл направление. Это одна из попыток создать "линию Суровикина" с помощью и вагонов, в частности.
У захватчиков очень мощная линия обороны вдоль трассы Донецк – Волноваха – Мариуполь. Полковник запаса ВСУ предположил, что оккупанты могут уйти с Юга под Мариуполь, Волноваху, Донецк.
То есть у россиян один из вариантов – это уйти с Запорожского и Херсонского направлений. Они прекрасно понимают, придут самолеты – мы их продавим. Один из вариантов у врага – остановить фронт. То есть оставить Мариуполь в оккупированной зоне. Конечно, они усиливают это направление,
– объяснил он.
Россияне понимают, что одно из стратегических действий ВСУ в этом районе – это выход из-под Угледара на Еленовку, чуть южнее, в сторону Тельманово и дальше на Новоазовск. Это с отсечением Мариуполя от России.
"Это оптимальный вариант. То есть пересечь сухопутную трассу Ростов – Мариуполь и далее на Мелитополь, Бердянск. Это в районе Новоазовска. Туда выйти из-под Угледара чуть южнее Еленовки, между Еленовкой и Волновахой. Вот они поставили туда еще и поезд", – сказал военный эксперт.
По словам Свитана, достаточно перспективное направление для ВСУ – по высотам, вдоль реки Кальмиус. Из Донецка на Новоазовск есть хорошая трасса. Вероятнее всего, это было одним из наших стратегических планов по пересечению сухопутного коридора.
Россияне собрали "царь-поезд": что известно
- Аналитики из канала Deep State сообщили, что захватчики создали на временно оккупированной части Донецкой области 30-километровый "царь-поезд". Поезд тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи. Он состоит из около 2 100 вагонов разного типа.
- Оккупанты начали собирать эту конструкцию еще в июле 2023 года. Подвижной состав для ее создания россияне украли с временно оккупированных территорий. Цель "царь-поезда" – препятствие для продвижения Сил обороны. Конструкцию вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны.
- Специалисты американского Института изучения войны отметили, что россияне могли возвести "царь-поезд" как оборонительную линию против будущих украинских наступлений.