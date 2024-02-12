Рассматривают вариант отхода: какое предназначение российского "царь-поезда" в Донецкой области

Российские оккупанты построили 30-километровый "царь-поезд" на временно оккупированной части Донецкой области. Они разместили его между Еленовкой и Волновахой.

Враг усиливает оборону Мариуполя и рассматривает вариант выхода из Запорожского и Херсонского направлений. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Враг усиливает направление Мариуполя

Роман Свитан отметил, что эта ветка не используется россиянами. Враг перекрыл направление. Это одна из попыток создать "линию Суровикина" с помощью и вагонов, в частности.

У захватчиков очень мощная линия обороны вдоль трассы Донецк – Волноваха – Мариуполь. Полковник запаса ВСУ предположил, что оккупанты могут уйти с Юга под Мариуполь, Волноваху, Донецк.

То есть у россиян один из вариантов – это уйти с Запорожского и Херсонского направлений. Они прекрасно понимают, придут самолеты – мы их продавим. Один из вариантов у врага – остановить фронт. То есть оставить Мариуполь в оккупированной зоне. Конечно, они усиливают это направление,

– объяснил он.

Россияне понимают, что одно из стратегических действий ВСУ в этом районе – это выход из-под Угледара на Еленовку, чуть южнее, в сторону Тельманово и дальше на Новоазовск. Это с отсечением Мариуполя от России.

"Это оптимальный вариант. То есть пересечь сухопутную трассу Ростов – Мариуполь и далее на Мелитополь, Бердянск. Это в районе Новоазовска. Туда выйти из-под Угледара чуть южнее Еленовки, между Еленовкой и Волновахой. Вот они поставили туда еще и поезд", – сказал военный эксперт.

По словам Свитана, достаточно перспективное направление для ВСУ – по высотам, вдоль реки Кальмиус. Из Донецка на Новоазовск есть хорошая трасса. Вероятнее всего, это было одним из наших стратегических планов по пересечению сухопутного коридора.

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