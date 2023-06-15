Оккупанты построили линию обороны вплотную к границе с Беларусью: спутниковые снимки
Источник:"Беларускі Гаюн"
Так называемая "вторая армия мира" укрепляет свою границу. Захватчики уже построили линию обороны вплотную к Беларуси.
Так, россияне выкопали окопы вплотную к границе с Беларусью в Брянской области. В сети уже обнародовали соответствующие спутниковые снимки.
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Оккупанты построили линию обороны вплотную к границе с Беларусью
На спутниковых снимках можно увидеть, что российская линия обороны возле поселка Рябиновка Брянской области доходит до границы с Беларусью. Отметим, что она расположена в 6 километрах от границы с Украиной.
Фортификационные сооружения состоят из противотранспортного рва в ширину около 12 метров и трех рядов "зубов дракона", которые заканчиваются за 300 метров до границы с Беларусью.
Отмечается, что линия обороны была построена в конце декабря – начале января 2023 года.
Линия обороны россиян / фото "Беларускі Гаюн"
Как выглядят фортификационные сооружения оккупантов / фото "Беларускі Гаюн"
Оккупанты строят оборонные линии в тылу за миллиарды
Напомним, что оккупанты продолжают создавать оборонные линии в тыловых районах вдали от нынешней линии фронта. Также это происходит в районах России, где, вероятно, никогда не будет боевых действий.
Укрепление захватчиков не имеет значения для российских операций в Украине. По мнению аналитиков, российские чиновники в Курской и Белгородской областях строят оборонные укрепления в поддержку информационных операций, имеющих целью показать Украину как угрозу для России и представить войну как экзистенциальную.
Отмечается, что ISW пока не заметила российские силы, развернутые ни на одной из этих оборонных линий, поэтому укрепления не имеют значения для вражеских операций в Украине.