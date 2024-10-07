Ограниченные успехи в обмен на 5 дивизий бронетехники: в ISW оценили колоссальные потери наступления России

Наступление россиян на Востоке продолжается. Врагу удалось достичь ограниченных тактических успехов. Однако, как отмечают в Институте изучения войны, продвижение оккупантов принесли им колоссальные потери в бронетехнике.

Активная фаза российского наступления продолжается с октября 2023 года. Она началась с операции, направленной на захват Авдеевки. С тех пор оккупанты потеряли не менее 5 дивизий бронетехники и танков на Покровском направлении.

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Тактический успех в обмен на тысячи единиц техники

Речь идет о 1830 единицах тяжелой техники. Из них – 539 танков и 1020 БМП. Кроме того, захватчики потеряли 26 бронетранспортеров, 22 реактивные системы залпового огня, 11 буксируемых артиллерийских систем и 92 небронированных грузовика.

Только с 6 сентября 2024 года россияне "лишились" в Покровском районе 25 танков и 59 единиц бронетехники, что примерно равно двум батальонам механизированной техники.

Фактическое количество потерь российской техники в районе Покровска, вероятно, на самом деле больше.

Аналитический центр Британского международного института стратегических исследований ранее оценил, что по состоянию на февраль 2024 года российские войска теряли более 3000 боевых бронированных машин ежегодно, хотя текущий уровень потерь бронетехники в России может быть выше.

С октября 2023 года оккупанты продвинулись лишь примерно на 40 километров на оперативном направлении Авдеевка/Покровск. Потеря техники в более пяти дивизий для таких тактических достижений является нерациональной без фундаментальных изменений в способности России обеспечить ресурсами свою войну, отмечают эксперты ISW.

В Институте изучения войны подчеркивают, что готовность российского военного командования достичь ограниченных тактических успехов в обмен на значительные потери бронетехники будет становиться все дороже. Вероятно, оккупанты в ближайшие месяцы и годы сожгут ограниченные запасы оружия и оборудования советских времен. И тогда страна-агрессор будет иметь трудности с тем, чтобы должным образом обеспечить свои подразделения техникой в долгосрочной перспективе, не переводя российскую экономику на военное положение и не увеличивая темпы российского оборонно-промышленного производства.

К слову, ранее стали известны потери оккупантов во время боев за Угледар. Захватчики потеряли более 2 100 человек во время штурма города с участием 155 и 40 бригад морской пехоты.