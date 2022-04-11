Россияне потеряли в Украине 137 вертолетов: это почти в 7 раз больше, чем в Первую чеченскую

За 45 дней войны против Украины российские войска потеряли существенные запасы военной техники, которую безжалостно уничтожают наши Вооруженные Силы.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины. В ведомстве отметили, что за время полномасштабной войны вражеская армия не сможет досчитаться 137 вертолетов.

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Сколько вертолетов потеряла Россия в ходе военных действий

Несмотря на длительное вооружение России и получение модернизированных партий вертолетов, таких как Ми-28НМ, вражеские войска все же терпят немалые потери в авиации. Так, по состоянию на 11 апреля оккупанты потеряли в 2 раза больше вертолетов, чем во время предыдущих захватнических военных наступлений.

Минобороны Украины приводит статистику для сравнения. Так, по их данным:

в Первую чеченскую войну Россия потеряла 21 вертолет;

во Вторую чеченскую войну – 36 вертолетов;

во время Грузинской войны – 3 вертолета;

в ходе войны в Сирии – 23 вертолета.

Всего в 4-х войнах рашисты потеряли 83 вертолета,

– подытоживают в Минобороны.

Кстати, сейчас военные вертолеты, истребители, самолеты АН-124 и ИЛ-76 оккупантов размещаются в поселке Сеща.

Обратите внимание – данные о потерях врага на 11 апреля: детали в видео