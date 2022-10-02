Минус 36 миллионов долларов: в Лимане обнаружили обломки сбитого враждебного Су-34
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники деоккупировали Лиман в Донецкой области. В городе обнаружили обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34, RF-81852.
Об этом 2 октября рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Они опубликовали фото разбитой российской техники.
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"Раньше фото не попадали в сеть, поэтому это +1 к подтвержденным потерям россиян и стопроцентный минус примерно 36 миллионов долларов из бюджета России", – рассказали военные.
Что произошло с российской техникой в Лимане / Фото Командование Воздушных Сил ВСУ
Россия теряет миллионы долларов /Фото Командование Воздушных Сил ВСУ
Что осталось от Су-34 / Фото Командование Воздушных Сил ВСУ
Зачистка Лимана
Президент Владимир Зеленский сообщил, что защитники по состоянию на 12:30 полностью зачистили Лиман от россиян. Освобождение города поможет военным получить преимущество в битве за Донбасс – у них будут лучшие позиции для наступления на Донбасс и Луганскую область на Сватово и Северодонецк.
Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что это позволит также успешно продолжать Харьковскую операцию. Кроме того, это важный психологический момент, поскольку освобождение города вызвало панику у россиян.
Обратите внимание – как реагируют российские пропагандисты на освобождение Лимана: смотрите видео
Что известно об освобождении Лимана
- В день, когда Путин говорил о "присоединении" захваченных территорий, 30 сентября, стало известно об оцеплении Лимана. Оккупант Пушилин заявил, что город в "полукольце".
- Впоследствии, 1 октября, украинские защитники опубликовали видео, как они на въезде в Лиман поднимают сине-желтый флаг.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в городе базировались около 5 тысяч врагов. Оккупанты обращались к руководству, чтобы выйти из города. Однако им было отказано.