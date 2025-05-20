Россияне повредили гидротехнические сооружения в Сумской области: есть ли угроза подтопления

Войска России обстреляли гидротехнические сооружения в Великописаревской громаде в Сумской области. Сейчас подтопления населенных пунктов нет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

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Что известно о российском обстреле гидротехнических сооружений

В результате атаки оккупантов повреждены гидротехнические сооружения. Известно, что сейчас подтопления населённых пунктов нет.

Уровень воды стабилен, без подъема. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов,

– объяснили в военной администрации.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров поручил Ахтырскому РВА оперативно провести заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с привлечением представителей Регионального офиса водных ресурсов. По выводам – угрозы для населения сегодня нет.

Там добавили, что будут оперативно информировать жителей в случае перемен. "Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам", – написали в Сумской ОВА.

Напомним, что ночью 20 мая российские военные атаковали город Белополье беспилотниками. В результате обстрела произошло возгорание здания государственного учреждения, а также павильонов на местном рынке. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.

В Сумской области объявили срочную эвакуацию из двух городов из-за постоянных обстрелов врага. Местные власти призывают немедленно уехать жителей Белополья и Ворожбы. В результате обстрелов в Сумской области почти ежедневно есть погибшие и раненые мирные жители приграничных населенных пунктов.