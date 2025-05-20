Россияне повредили гидротехнические сооружения в Сумской области: есть ли угроза подтопления
- Российские войска обстреляли гидротехнические сооружения в Великописаревской общине Сумской области, но подтопления населенных пунктов нет.
- Ситуация находится под контролем, уровень воды стабилен, угрозы для населения сегодня нет.
Войска России обстреляли гидротехнические сооружения в Великописаревской громаде в Сумской области. Сейчас подтопления населенных пунктов нет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
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Что известно о российском обстреле гидротехнических сооружений
В результате атаки оккупантов повреждены гидротехнические сооружения. Известно, что сейчас подтопления населённых пунктов нет.
Уровень воды стабилен, без подъема. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов,
– объяснили в военной администрации.
Начальник Сумской ОВА Олег Григоров поручил Ахтырскому РВА оперативно провести заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС с привлечением представителей Регионального офиса водных ресурсов. По выводам – угрозы для населения сегодня нет.
Там добавили, что будут оперативно информировать жителей в случае перемен. "Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам", – написали в Сумской ОВА.
Напомним, что ночью 20 мая российские военные атаковали город Белополье беспилотниками. В результате обстрела произошло возгорание здания государственного учреждения, а также павильонов на местном рынке. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.
В Сумской области объявили срочную эвакуацию из двух городов из-за постоянных обстрелов врага. Местные власти призывают немедленно уехать жителей Белополья и Ворожбы. В результате обстрелов в Сумской области почти ежедневно есть погибшие и раненые мирные жители приграничных населенных пунктов.