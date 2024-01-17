Россияне повредили гражданскую жилищную инфраструктуру Одессы, есть возгорание

Ночью 17 января оккупанты атаковали Украину дронами. В Одессе были взрывы, есть раненый.

В ОВА прокомментировали последствия удара "Шахедами" по Одессе. Пока данных немного, известно, что в городе слышали по меньшей мере три взрыва.

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Какие последствия российской атаки дронами по Одессе

Российские террористы атаковали Одессу ударными дронами. Есть повреждение гражданской жилищной инфраструктуры. Зафиксированы возгорания,

– написал Олег Кипер.

По его словам, есть пострадавшие среди гражданского населения. Пока данные уточняют.

Чуть позже Кипер написал, что ранен 62-летний мужчина – получил осколочное ранение. Медики оказывают всю необходимую помощь.

В два часа ночи местные телеграм-каналы начали писать, что в Одессе есть прилет: в многоэтажке вылетели окна, горят авто во дворе и газовые трубы. В доме горят квартиры.

ГСЧС пока не сообщали о возгорании. 24 Канал будет следить за новостями, пока предлагаем вашему вниманию материал, где мы отслеживаем информацию о ракетно-дроновых атаках.