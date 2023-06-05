Россияне повредили трубопровод с аммиаком в Харьковской области: произошла разгерметизация
5 июня 2023, 21:44Читати новину українською
В Купянском районе российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода.
На месте аварии уже работают все профильные службы. О деталях будет известно позже.
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Разгерметизация на трубопроводе с аммиаком
Глава Харьковской ОВА заявил, что обстрелами россияне повредили трубопровод с аммиаком. В результате вражеских атак произошла разгерметизация.
В области развернут Штаб по ликвидации последствий ситуации. На месте работают все профильные службы. Обо всех деталях будем сообщать впоследствии,
– заявил Синегубов.