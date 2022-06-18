Россияне повторно обстреливают территории у мостов в Луганской области, попали и в "Азот"

Оккупанты держат Луганскую область под постоянным огнем. Россияне повторно обстреливают мосты, даже те, которые давно непригодны для использования.

Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он отметил, что очередные разрушения – на территории завода "Азот".

Тема Штурмовые действия возле Северодонецка, борьба на Харьковщине: карта боевых действий по состоянию на 18 июня

Российские войска обстреляли территорию завода "Азот"

Российские военные на этот раз обстреляли транспортный цех предприятия. Также дважды под обстрел попали жилые кварталы возле бывшего завода "Донсода" в Лисичанске.

Гали враги и по Синецкому и Павлограду близ Северодонецка. 13 жилых домов разрушены в Горном, еще 14 – во Врубовке. Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня захватчики стреляли по Метелкиному, Устиновке, Николаевке, Белогоровке, Воронову, Золотому и Троицкому.

Возле Сиротиного и Метелкиного ВСУ отбили штурм

Из авиации враги атаковали Сиротин и Боровское. Именно у Сиротиного и Метелкиного наши защитники успешно отразили российский штурм и заставили силы противника отойти. Такая же ситуация произошла и у Горного.

С помощью артиллерии россияне пробовали штурмовать территорию близ Почечного. Однако украинцы заставили их отказаться от этой идеи.

За 17 июня 5 раненых местных жителей госпитализировали в больницы Днепропетровщины. Среди них – 4 лисичанина и 1 северодончанин.

Смотрите на фото последствия обстрелов Луганщины / Фото Сергея Гайдая:

Читайте также ВСУ ведут контрнаступление в направлении Изюма, чтобы отвлечь наступление россиян на Славянск, – ISW

Россияне пробовали штурмовать территории за пределами Северодонецка

В Генштабе ВСУ ранее сообщили, что россияне пробовали штурмовать территории за пределами Северодонецка. Это требовалось врагу, чтобы улучшить свое тактическое положение, однако эта попытка была безуспешной.

Ситуация в Луганской области: коротко

Смотрите в видео: сколько стоит одеть украинского воина