Россияне предложили "сотрудничество" мэру Николаева Сенкевичу

Российские оккупанты продолжают прибегать к террору. После неудачных попыток подкупить мэра Ирпеня Александра Маркушина и заместителя председателя Харьковской ОГА Романа Семенухи враг пошел дальше.

На этот раз аналогичное сообщение получил мэр Николаева Александр Сенкевич. Рассказываем, что известно о рассылке от россиян.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич получил сообщение от оккупантов с телефонного номера, принадлежащего украинскому оператору.

Похоже, нравственное состояние орков на дне. Воюют СМСками. Но предложение в силе – сдавайте технику, и у вас появится шанс остаться в живых,

– написал мэр Николаева.

Кроме того, Сенкевич напомнил оккупантам, что они могут двигаться в направлении русского военного корабля.

Скриншот с сообщением:

Напомним, что текст с аналогичным предложением ранее поступал заместителю председателя Харьковской ОГА Роману Семенухе.

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