Во время ведения захватнической войны оккупанты прибегают и к методам дискредитации военных Украины. В настоящее время российские военнослужащие, дислоцирующиеся в Брянской и Курской областях, готовят провокацию под чужим флагом.

Для этой операции оккупанты уже получили украинскую военную форму. Об этом рассказали местные жители, сотрудничающие с украинским подпольем.

Достойно внимания Украинские партизаны собирают информацию о Керченском мосте

Цели операции под чужим флагом

Провокацию под чужим флагом военные страны-террористки могут готовить для достижения нескольких целей. Прежде всего для:

мобилизации собственного общества,

шума в инфопространстве мирового общества.

Благодаря созданию негативных инфоповодов для мирового общества, в частности партнеров Украины, страна-захватчица может пытаться отвлечь внимание от собственных военных преступлений.

В Центре национального сопротивления не исключают, что в рамках операции под чужим флагом Россия может прибегнуть не только к имитации захвата заложников. Страна-террористка может не пренебрегать совершением террористических актов на своей же территории.

Центр национального сопротивления призвал всех сохранять бдительность, а также обращать внимание на такие действия врага. Это поможет не стать жертвой вражеских намерений.

Россия предупреждает о провокациях со стороны Украины

Отметим, что на фоне подготовки операции под чужим флагом страна-террористка заявила о якобы провокациях со стороны военных Украины. Они должны якобы состояться 9 мая, в так называемый День победы, который Россия любит помпезно отмечать.

Об этом, в частности, начал жаловаться в соцсетях "подполковник народной милиции ЛНР" в отставке Андрей Марочко. Кроме провокаций он боится, что контрнаступлением ВСУ "затмят празднование" 9 мая.

Противник в ближайшее время может осуществить ряд провокаций, а также попытаться вернуть ранее утраченные территории,

– заявил Марочко.

По его справедливому утверждению, украинские военные, готовясь к масштабному контрнаступлению, накапливают резервы материально-технических средств и формируют ударные группы. Также так называемый "подполковник народной милиции ЛНР" скулит и об улучшении погодных условий, которые будут только на руку ВСУ. И все это очень пугает оккупантов и предателей.