Российские блоггеры "внеполитики" фотографируются на фоне разрушенного Мариуполя: возмутительные кадры
Оккупанты уничтожили и захватили украинский Мариуполь. Однако российские блоггеры считают, что это отличный повод для фотосессий.
Российская блоггерша Катя Снеп постит в инстаграм циничные фото на фоне уничтоженных мариупольских многоэтажек. Аудитория россиянки составляет более 120 тысяч подписчиков, информирует 24 Канал.
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Блоггеры пропагандируют "эстетику войны"
Снеп еще до полномасштабной войны посещала города с "эстетическими заброшенными домами". Кстати, фотография блоггерши в российском Норильске мало чем отличается от уничтоженного войной Мариуполя. Следовательно, сразу чувствуется уровень жизни в России.
Кроме блогерши, Мариуполь посетила и ток-ток певица Валентина Коробейникова, которая тоже не могла пропустить марафон "циничных фото" в инстаграмме. Коробейникова утверждает, что к политике она не имеет никакого отношения, в то же время пиарится на трагедии тысяч мирных украинцев.
Добавим, что впоследствии обе россиянки удалили свои сообщения.
Российские "туристы" фотографируются в Мариуполе / Скриншоты из соцсетей
В России надеются, что все будет, как раньше
Еще одна блоггерша из России выложила ряд фотографий из разрушенного Мариуполя. Россиянка написала, что "не знает, за что уцепиться и как помочь".
Хочется верить, что пройдет несколько лет, и город снова заживет,
– говорится в посту блоггерши.
Вероятно, россияне не понимают разницы между фотографиями на фоне древних исторических руин и на фоне уничтоженных домов мирных жителей, где еще год назад бурлила жизнь.
Пока украинцы защищают свое государство, граждане России продолжают соревноваться в "хит-параде цинизма", фотографируясь на фоне городов, которые сами уничтожили.
Что сейчас происходит в Мариуполе
- Во временно оккупированном городе находится более 30 тысяч россиян. Захватчики готовят у города оборонительные линии. Мариуполь наполнен не только строителями из России, но и кадыровцами и бурятами.
- В сторону Донецка и Запорожья идут огромные вражеские колонны, наполненные оружием и мобилизованными.
- Пока известно о трех огромных полосах обороны, которые оккупанты возводят по трем направлениям. В частности, в Запорожском, Донецком и Мелитопольском. Захватчики роют рвы, устанавливают так называемые "зубы драконы". За ними строят новые здания.
- В Мариуполе оккупационные власти начали выдавать ордера с заключением договоров аренды на эвакуируемые квартиры мариупольцев. "Задекларированные намерения по официальному мародерству Россией стали реальностью", – отметил советник городского головы Петр Андрющенко.