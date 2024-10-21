Эффективный, но имеет ограничения: какие характеристики новых российских дронов с оптоволокном

Враг на Юге – на Ореховском направлении – начал активно использовать дроны с оптоволокном. В то же время их применение россиянами свидетельствует об эффективности украинской РЭБ.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады" Юрий Федоренко, отметив, что использование дронов с оптоволоконным кабелем является достаточно эффективным на определенных участках. Также эти средства есть на вооружении у Сил обороны Украины.

Читайте также Не похожи на "Шахеды" по форме и звуку: над Киевом заметили новые вражеские дроны

Это положительный индикатор

Разработка россиян, как объяснил Федоренко, – это тот самый FPV-дрон, к боевой части которого пристроена катушка с оптоволоконным кабелем. Когда дрон движется, кабель разматывается.

Управление дроном происходит непосредственно через оптоволоконный кабель. В частности видео с камеры, что установлена на средстве, также передается через этот кабель.

Средства радиоэлектронной борьбы на этот дрон не могут никоим образом влиять, потому что его управление осуществляется непосредственно через кабель. Отсутствует прохождение сигнала в воздухе от пульта управления к дрону,

– отметил командир батальона.

Если обычный дрон может заходить к различной категории целей и ему безразлично, какие препятствия есть на его пути, то с дроном, имеющим оптоволоконный кабель, есть проблемы.

Когда он летит в местности, где есть лесопосадки, жилая застройка и другие препятствия, при заходе на цель оптоволокно может разорваться. Тогда управление дроном теряется и он не поражает цель,

– подчеркнул он.

Поэтому сектора для применения этих дронов гораздо более ограничены, чем для типичных FPV-дронов. Противник применяет их в ближних боях, где это позволяется, и в определенных секторах, где нет препятствий. В этих условиях их использование является достаточно эффективным.

Враг наращивает способности, и это является положительным индикатором того, что средства радиоэлектронной борьбы Украины стали намного лучше. Это вызвало проблемы у россиян в применении их беспилотных систем,

– отметил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес".

Это свидетельство того, что Украина достаточно поджимает врага по развитию своих технологий и обеспечения этими технологиями Силы обороны.

Также ряд украинских подразделений уже применяет довольно эффективно дроны с оптоволокном. Для батальона ударных беспилотников "Ахиллес" эта технология тоже не является чужеродной или непонятной. Поэтому в использовании этой технологии россияне не будут иметь абсолютного преимущества,

– отметил Юрий Федоренко.

Напомним, что в Украине разработали первый беспилотник Sting, который специально создан для преследования и перехвата иранских дронов Shahed-136. Они станут более эффективной альтернативой обычным боеприпасам противовоздушной обороны для защиты территории Украины от вражеских угроз.