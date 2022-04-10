Россияне применяют СВУ на гражданских объектах, – минобороны Великобритании

Российские оккупанты продолжают применять самодельные взрывные устройства. Враг также атакует объекты инфраструктуры с высоким риском побочного ущерба для гражданских.

Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные собственной разведки.

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Россияне применяют СВУ

Захватчики используют самодельные взрывные устройства для:

нанесение потерь;

вреда моральному духу граждан;

ограничения свободы передвижения украинцев.

Российские войска также продолжают атаковать объекты инфраструктуры с высоким риском побочного ущерба для гражданского населения (например резервуар с азотной кислотой в Рубежном),

– добавили в британском ведомстве.

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