Враг продвинулся в Песчаном и еще около 3 населенных пунктов: обновленная карта DeepState
Российские захватчики имели определенные успехи в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, а также в Курской области. Оккупанты продвинулись в Песчаном и еще возле нескольких населенных пунктов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Какая ситуация на фронте: обновленная карта DeepState
Аналитики обновили карту боевых действий в ночь на 3 марта.
Враг продвинулся в Песчаном, возле Погребков, Надежды и Загрызово,
– отметили в DeepState.
Заметим, что Песчаное – это село Покровской городской общины Покровского района Донецкой области. Расстояние до райцентра составляет около 8 километров.
Российские захватчики продвинулись в Песчаном: смотрите на карте
Также россияне имели определенные успехи возле села Погребки, что в Суджанском районе Курской области.
Какова ситуация возле Погребков: смотрите на карте
Оккупанты также продвинулись возле села Надежда, что в Коломийчиской сельской общине Сватовского района Луганской области.
Продвижение врага возле Надежды: смотрите на карте
Враг продвинулся и возле Загрызово. Это село расположено в Боровской поселковой общине Изюмского района Харьковской области.
Какая ситуация возле Загрызово: смотрите на карте