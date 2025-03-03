Враг продвинулся в Песчаном и еще около 3 населенных пунктов: обновленная карта DeepState

Российские захватчики имели определенные успехи в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, а также в Курской области. Оккупанты продвинулись в Песчаном и еще возле нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какая ситуация на фронте: обновленная карта DeepState

Аналитики обновили карту боевых действий в ночь на 3 марта.

Враг продвинулся в Песчаном, возле Погребков, Надежды и Загрызово,

– отметили в DeepState.

Заметим, что Песчаное – это село Покровской городской общины Покровского района Донецкой области. Расстояние до райцентра составляет около 8 километров.

Российские захватчики продвинулись в Песчаном: смотрите на карте

Также россияне имели определенные успехи возле села Погребки, что в Суджанском районе Курской области.

Какова ситуация возле Погребков: смотрите на карте

Оккупанты также продвинулись возле села Надежда, что в Коломийчиской сельской общине Сватовского района Луганской области.

Продвижение врага возле Надежды: смотрите на карте

Враг продвинулся и возле Загрызово. Это село расположено в Боровской поселковой общине Изюмского района Харьковской области.

Какая ситуация возле Загрызово: смотрите на карте