Оккупанты продвигаются возле Покровска и атакуют на Харьковщине: обзор фронта от ISW

В Украине продолжаются 1035 сутки полномасштабного российского вторжения. Российские войска продолжают атаки на разных направлениях фронта, а украинские защитники отражают вражеские штурмы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Одной из самых сложных остается ситуация вблизи Покровска в Донецкой области.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

Российские войска постепенно продвигаются на юг и юго-запад от Покровска , но остается непонятным, смогут ли оккупанты использовать эти достижения, чтобы захватить город, или они намерены продвинуться к административной границе Донецкой области. Судя по геолокационным кадрам, российские войска недавно продвинулись на юг и в пределах восточной Нововасильевки (к юго-западу от Покровска).



, но остается непонятным, смогут ли оккупанты использовать эти достижения, чтобы захватить город, или они намерены продвинуться к административной границе Донецкой области. Судя по геолокационным кадрам, российские войска недавно продвинулись на юг и в пределах восточной Нововасильевки (к юго-западу от Покровска). К сожалению, российские войска также продвинулись в пределах украинского выступа в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 23 декабря, показывают, как украинские войска отражают российский механизированный штурм к югу от Кругленького (к юго-востоку от Коренево). Это указывает на то, что российские силы недавно продвинулись по дороге Новоивановка – Малая Локня к югу от населенного пункта.



Геолокационные кадры, опубликованные 23 декабря, показывают, как украинские войска отражают российский механизированный штурм к югу от Кругленького (к юго-востоку от Коренево). Это указывает на то, что российские силы недавно продвинулись по дороге Новоивановка – Малая Локня к югу от населенного пункта. 23 декабря российские войска продолжили наземные атаки на Харьковском направлении , но подтверждения продвижения оккупантов нет. Россияне вели наступательные действия к северу от Харькова в районе Гоптовки, Глубокого и Высокой Яруги; на северо-восток от Харькова вблизи Старицы и Волчанска; и на юго-запад от Волчанска у Бугруватки.



, но подтверждения продвижения оккупантов нет. Россияне вели наступательные действия к северу от Харькова в районе Гоптовки, Глубокого и Высокой Яруги; на северо-восток от Харькова вблизи Старицы и Волчанска; и на юго-запад от Волчанска у Бугруватки. Российские войска продвинулись на Купянском направлении во время продолжения наступательных действий вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 23 декабря. На геолокационных кадрах можно увидеть, что оккупанты продвинулись во время механизированного штурма трассы Р-79. в южном Загрызово (к западу от Сватово).



во время продолжения наступательных действий вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 23 декабря. На геолокационных кадрах можно увидеть, что оккупанты продвинулись во время механизированного штурма трассы Р-79. в южном Загрызово (к западу от Сватово). Оккупационная армия атаковала на северо-восток от Северска в районе Серебрянки и Белогоровки; на восток вблизи Верхнекаменского; на юго-восток возле Выемки и Ивано-Дарьевки; и на юго-запад возле Васюковки. Однако продвинуться оккупантам не удалось.



в районе Серебрянки и Белогоровки; на восток вблизи Верхнекаменского; на юго-восток возле Выемки и Ивано-Дарьевки; и на юго-запад возле Васюковки. Однако продвинуться оккупантам не удалось. 22 и 23 декабря российские войска вели наступательные операции возле самого Часового Яра и к югу от Часового Яра возле Ступочек, Белой Горы и Предтечино. По данным ISW, подтвержденных наступлений оккупантов не было.



и к югу от Часового Яра возле Ступочек, Белой Горы и Предтечино. По данным ISW, подтвержденных наступлений оккупантов не было. К сожалению, незначительное продвижение также есть на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 23 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись к улице Грушевского на севере Торецка. Оккупанты продолжали наступательные действия под самим Торецком; к северо-востоку от города возле Дачного и Дилиевки; к востоку от возле Дружбы; и к западу возле Щербиновки.



Геолокационные кадры, опубликованные 23 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись к улице Грушевского на севере Торецка. Оккупанты продолжали наступательные действия под самим Торецком; к северо-востоку от города возле Дачного и Дилиевки; к востоку от возле Дружбы; и к западу возле Щербиновки. 23 декабря российские войска продолжили наступление на Кураховском направлении, однако в ISW не подтвердили продвижение. Россияне продолжали штурм под самым Курахово; на северо-запад от города вблизи Петропавловки, Сонцовки, Ясенового, Старых Тернов; и на запад в направлении Дачного и Андреевки.

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Незначительное продвижение россиян было на Угледарском направлении. Оккупанты продолжали атаковать к северу от Угледара в районе Успеновки и на северо-запад в районе Константинополя, Константинопольского, Янтарного, Багатира и Разлива.



Оккупанты продолжали атаковать к северу от Угледара в районе Успеновки и на северо-запад в районе Константинополя, Константинопольского, Янтарного, Багатира и Разлива. Российские силы недавно продвинулись в районе Великой Новоселки . Вражеские войска продолжали наступление возле самой Большой Новоселки; на север возле Нового Комара; на северо-восток возле Раздольного; на юг возле Благодатного, Сторожевого, Макаровки; и на юго-запад возле Новодаровки.



. Вражеские войска продолжали наступление возле самой Большой Новоселки; на север возле Нового Комара; на северо-восток возле Раздольного; на юг возле Благодатного, Сторожевого, Макаровки; и на юго-запад возле Новодаровки. Российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области , однако подтверждений продвижения нет. Оккупанты продолжали атаковать на северо-запад от Роботино вблизи Новоандреевки (северо-западнее Роботино) и Нестерянки.



, однако подтверждений продвижения нет. Оккупанты продолжали атаковать на северо-запад от Роботино вблизи Новоандреевки (северо-западнее Роботино) и Нестерянки. Оккупанты 22 и 23 декабря продолжали наступательные операции на Днепровском направлении и на островах в дельте Днепра, но не осуществили ни одного подтвержденного продвижения

Ситуация на фронте за 23 декабря / Карты ISW