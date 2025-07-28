Наступление на Запорожье: Россия может получить возможность бить по городу из артиллерии, – ISW

Российская оккупационная армия недавно продвинулась на западе Запорожской области. Дальнейшее продвижение врага позволит ему обстреливать Запорожье из ствольной артиллерии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Читайте также Враг продвинулся вдоль Днепра и границы Днепропетровщины: обзор и карты фронта от ISW

Какая сейчас ситуация в Запорожской области?

Геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, свидетельствуют, что российские войска продвинулись на юг от Степногорска (западнее Орехова).

Сейчас они находятся примерно в 7 километрах от Приморского (северо-запад от Степногорска) и в 11 километрах от Беселянки (север от Степногорска).

Дальнейшее продвижение примерно на 5 километров в сторону любого из этих населенных пунктов позволит российским войскам бить ствольной артиллерией по Запорожью,

– объяснили аналитики.

В ISW отметили, что российские так называемые "военкоры" также заявили о якобы захвате села Плавни Запорожской области.

Напомним, за минувшие сутки на фронте зафиксировали 158 боестолкновений, бои продолжаются почти на всех направлениях. Больше всего боестолкновений произошло на Покровском и Лиманском направлениях – 57 и 18 соответственно.