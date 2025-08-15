На Аляске 15 августа 2025 года состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. В России к этой новости относятся довольно скептически, ведь считают, что кремлевский диктатор едет в США по требованию американского президента.

Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что среди россиян уже давно идет дискуссия, что Путин проявляет слабость. Это началось уже давно, еще с разговоров о возможной совместной встрече с Владимиром Зеленским и Трампом.

Смотрите также Путин и Трамп на Аляске: чего Украине ждать от переговоров и какие сценарии окончания войны

Почему в России не довольны встречей на Аляске?

Олег Рыбачук отметил, что многие россияне категорически выступают против диалога Путина с США или Украиной. Они настаивают, что Россия должна продемонстрировать силу и в дальнейшем требовать, чтобы мир принял их условия, иначе война никогда не прекратится.

Представьте себе, как эти "воинствующие патриоты" воспримут новость о том, что надо прекратить боевые действия. Путин стоит перед этой дилеммой,

– подчеркнул он.

Важно, что риторика Трампа изменилась. Президент США заявил, что во время встречи на Аляске он не планирует говорить об обмене украинскими территориями. Его целью является добиться, чтобы сначала были прекращены боевые действия. Если Путин согласится на это, то Трамп сразу организует следующую встречу, где стороны должны обсудить реальные детали перемирия.

Таким образом "выбивается табуретка из-под ног" Путина, потому что получается, что надо закончить эту встречу, согласившись на прекращение войны. Как же будут выть на болотах, если Путин пойдет на это,

– сказал глава аналитически-адвокационной организации.

Он считает, что это резко ухудшит внутреннюю ситуацию в России для кремлевского диктатора. Все потому, что те проблемы, которые во время войны никто не замечал, выйдут на первый план. Это может вызвать хаос среди россиян.

Поэтому Путин будет пытаться сделать Трампа своим союзником во время встречи на Аляске, но для лидера США это будет политическим самоубийством.

Его разорвут на куски американские журналисты. Они максимально подробно следят за тем, что сейчас происходит, поэтому Трампу надо выйти очень убедительным победителем,

– высказался Рыбачук.

Интересно, что британский журналист Питер Дикинсон, предположил, что сам Путин предложил Трампу встретиться на Аляске, чтобы избежать участия европейских лидеров и создать выгодный для себя политический образ, одновременно затягивая переговорный процесс. Цель Кремля, по его мнению, – выиграть время, избежать новых санкций и расколоть Запад, заставив Трампа дистанцироваться от Европы.