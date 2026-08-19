Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Что известно о российском ударе по Херсону?

По предварительной информации, российские военные нанесли удар по маршрутке ориентировочно в 08:50. В результате атаки транспортное средство получили повреждения, а находившиеся внутри люди пострадали.

Четверо человек погибли. Соответствующие службы устанавливают личности погибших. Еще четыре женщины получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, медики проводят необходимые обследования и оказывают им помощь.

Отметим, что российские войска регулярно атакуют Херсон и область, применяя беспилотников, артиллерию и другие виды вооружения. В результате таких ударов часто страдают гражданские люди.

Полиция и соответствующие службы продолжают работать на месте атаки и устанавливать все обстоятельства российского удара.

Последствия удара по маршрутке в Херсоне / Фото из телеграмм-канала Александра Прокудина

Напомним, ситуация в Херсонской области остается критической из-за усиления российских атак. В самом Херсоне оккупанты разрушают дома и магазины, а в области до некоторых населенных пунктов уже невозможно добраться из-за обстрелов. Несмотря на опасность, в городе продолжают работать коммунальщики, спасатели, полицейские и энергетики. Продолжается эвакуация населения, однако многие остаются в опасных районах.