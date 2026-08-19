Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Що відомо про російський удар по Херсону?

За попередньою інформацією, російські військові завдали удару по маршрутці орієнтовно о 08:50. Внаслідок атаки транспортний засіб зазнав пошкоджень, а люди, які перебували всередині, постраждали.

Четверо людей загинули. Наразі відповідні служби встановлюють особи загиблих. Ще четверо жінок отримали поранення. Постраждалих госпіталізували, медики проводять необхідні обстеження та надають їм допомогу.

Зазначимо, що російські війська регулярно атакують Херсон та область, застосовуючи безпілотники, артилерію та інші види озброєння. Унаслідок таких ударів часто страждають цивільні люди.

Правоохоронці та відповідні служби продовжують працювати на місці атаки та встановлювати всі обставини російського удару.

Наслідки удару по маршрутці у Херсоні / Фото з телеграм-каналу Олександра Прокудіна

Нагадаємо, ситуація на Херсонщині залишається критичною через посилення російських атак. У самому Херсоні окупанти руйнують будинки та магазини, а в області до деяких населених пунктів уже неможливо дістатися через обстріли. Попри небезпеку, у місті продовжують працювати комунальники, рятувальники, поліцейські та енергетики. Триває евакуація населення, однак багато людей залишаються в небезпечних районах.