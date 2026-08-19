Россияне провели атаку на маршрутку в Херсоне: есть погибшие и пострадавшие

Утром российские военные провели атаку с помощью дрона на маршрутку в Корабельном районе Херсона. В результате удара погибли люди, пострадавшие находятся в больнице.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Что известно о российском ударе по Херсону?

По предварительной информации, российские военные нанесли удар по маршрутке ориентировочно в 08:50. В результате атаки транспортное средство получили повреждения, а находившиеся внутри люди пострадали.

Четверо человек погибли. Соответствующие службы устанавливают личности погибших. Еще четыре женщины получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, медики проводят необходимые обследования и оказывают им помощь. Известно, что медицинская помощь понадобилась и 58-летнему водителю, у него также была диагностирована взрывная травма.

Отметим, что российские войска регулярно атакуют Херсон и область, применяя беспилотников, артиллерию и другие виды вооружения. В результате таких ударов часто страдают гражданские люди.

Полиция и соответствующие службы продолжают работать на месте атаки и устанавливать все обстоятельства российского удара.

Последствия удара по маршрутке в Херсоне / Фото из телеграмм-канала Александра Прокудина

Напомним, ситуация в Херсонской области остается критической из-за усиления российских атак. В самом Херсоне оккупанты разрушают дома и магазины, а в области до некоторых населенных пунктов уже невозможно добраться из-за обстрелов. Несмотря на опасность, в городе продолжают работать коммунальщики, спасатели, полицейские и энергетики. Продолжается эвакуация населения, однако многие остаются в опасных районах.

Кроме того, утром 17 августа россияне дважды атаковали дронами общественный транспорт в Корабельном районе Херсона. Ранения получили двое водителей – 63 и 62 лет, один из них был госпитализирован.