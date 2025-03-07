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24 Канал Новости Украины Намагалися прорвати кордон: на Сумщині зупинили ворожий штурм
7 марта, 18:36
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Пытались прорвать границу: в Сумской области остановили вражеский штурм

Маргарита Волошина

Российские войска активизировались на границе Сумской области для получения контроля над важной трассой. На этом участке оккупанты пытались прорваться через границу.

Но пограничники вместе с Силами обороны остановили вражеский штурм. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины. Там показали соответствующие кадры.

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Как остановили вражеский штурм

Согласно обнародованной информации, группа из трех оккупантов пересекла границу, пытаясь прорвать украинскую границу, и двинулась к позициям наших защитников. Впрочем, россиянам осуществить свою цель не удалось, потому что их отработали украинские бойцы.

Операторы БПЛА подразделения РУБпАК "Прайм" обнаружили цель, а минометчики пограничников точно отработали по врагу,
– говорится в сообщении.

Украинские защитники отбили вражеский штурм: смотрите видео

К слову, напомним, что ранее в ЦПД сообщили, что российские оккупанты пытаются взять под контроль приграничья Сумской области, откуда бы они могли наносить удары по украинской логистике, движущейся в Курскую область.