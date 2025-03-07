Пытались прорвать границу: в Сумской области остановили вражеский штурм

Российские войска активизировались на границе Сумской области для получения контроля над важной трассой. На этом участке оккупанты пытались прорваться через границу.

Но пограничники вместе с Силами обороны остановили вражеский штурм. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины. Там показали соответствующие кадры.

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Как остановили вражеский штурм

Согласно обнародованной информации, группа из трех оккупантов пересекла границу, пытаясь прорвать украинскую границу, и двинулась к позициям наших защитников. Впрочем, россиянам осуществить свою цель не удалось, потому что их отработали украинские бойцы.

Операторы БПЛА подразделения РУБпАК "Прайм" обнаружили цель, а минометчики пограничников точно отработали по врагу,

– говорится в сообщении.

Украинские защитники отбили вражеский штурм: смотрите видео

К слову, напомним, что ранее в ЦПД сообщили, что российские оккупанты пытаются взять под контроль приграничья Сумской области, откуда бы они могли наносить удары по украинской логистике, движущейся в Курскую область.