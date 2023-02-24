"Путин начинает играть в поле наших правил": может ли Россия готовить скрытое наступление

На востоке наблюдается усиление наступления россиян, бросивших туда все силы. Это единственный выход для Владимира Путина оттянуть начало украинского контрнаступления.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Он подчеркнул, что западные союзники Украины настроены до конца помогать ей в контрнаступлении.

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Военный заметил, что россияне на востоке попытались осуществить "большое наступление", сопровождавшееся постоянной информационно-психологической работой. В этом чувствуется почерк Валерия Герасимова – создателя гибридной войны.

Но для того, чтобы начать серьезное дополнительное наступление или повторное, россиянам нужно будет провести еще одну дополнительную мобилизацию,

– сказал Тимочко.

Пригожин действует деморализационно

Военнослужащий подчеркнул, что Евгений Пригожин начал "совершать деморализационные вбросы для российского общества", потому что потери, как правило, засекречены с обеих сторон. Пригожин же показал в сети видео с ангарами, заваленными гробами, тела погибших на полях, в ямах.

С другой стороны – Пригожин хочет оправдаться, почему столько его подопечных погибли, не преуспев. Пригожин объяснил это недостаточным обеспечением артиллерийскими снарядами, хотя эту проблему испытывает вся российская армия, заметил Тимочко.

Тимочко о намерениях России: смотреть видео

Россияне пытаются оттянуть контрнаступление Украины

Боец убежден, что россияне могут объявить о повторном контрнаступлении, но украинская армия это учитывает и противодействует. Все западные союзники Украины четко заявили, что делают все со снабжением оружия и техники, чтобы Украина весной смогла перейти в успешное контрнаступление.

История этой войны уже имеет примеры успешного украинского контрнаступления на Киевщине, Херсонщине, Харьковщине и тому подобное, поэтому подобные попытки россиян это лишь попытка оттянуть украинское контрнаступление. Они пытаются не позволить Украине накопить необходимое количество резервов, убежден военный.

Путин пытается удержаться у власти

Тимочко сообщил, что сейчас обороной Восточного направления руководит генерал-полковник Александр Сырский, имеющий опыт успешного контрнаступления в Харьковской и Киевской областях.

Это ситуация, когда Путин начинает играть в поле наших правил. Он понимает, что он сейчас не сможет перетащить войну в закрытую фазу или в фазу окопывания и выжидания. Он понимает, что только движение еще помогает ему удерживаться у власти,

– подчеркнул военнослужащий.

Он убежден, что такими действиями Путин пытается обязать армию воевать. Ведь в армии, заходящей в окопы, в глухую оборону, как правило, начинается деморализация, и у военных командиров появляется множество вопросов к своему командованию, почему происходит именно так.

Сколько еще может мобилизовать Россия