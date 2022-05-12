Россияне пытаются нарастить военное присутствие на Змеином

В Министерстве обороны Украины сообщили, что российские оккупанты снова пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный. Россияне хотят заблокировать морские коммуникации Украины.

Как сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий.

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Россияне пытаются нарастить войска на Змеином

Кроме того, российские войска ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении.

Также враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный.

– подчеркнул Мотузяник.

Он объяснил, что цель российских оккупантов – блокирование морских коммуникаций Украины,

Напомним, что разведка Великобритании 11 мая сообщила, что бои на острове Змеиный продолжаются. Россия пытается усилить свой слабо защищенный гарнизон.

Минобороны о ситуации в Крыму

В Минобороны Украины также заявили, что противник ужесточает систему ПВО на западном побережье полуострова Крым. В частности, в районе Черноморское – мыс Тарханкут – враги развернули зенитную ракетную батарею ЗРК С-300В.

Бои за остров Змеиный: важные новости

Украинский остров россияне атаковали с кораблей еще 24 февраля. Пограничники и Вооруженные Силы Украины мужественно держали оборону.

Украинские защитники отказались сдать остров оккупантам, а после этого связь с военными Змеиного исчезла. Территорию оккупировали, а защитников Змеиного взяли в плен.

Активные боевые действия за остров возобновились 26 апреля. Тогда ВСУ нанесли удар по враждебным позициям.

Уже 30 апреля украинские военные снова атаковали россиян на острове с воздуха. Тогда удалось уничтожить 42 рашиста , 3 зенитных установки, одну "Стрелу-10" и технику для связи.

, 3 зенитных установки, одну "Стрелу-10" и технику для связи. На следующий день, 1 мая, защитники Украины совершили еще одну успешную атаку на Змеином, разбили 3 зенитных установки и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

К острову Змеиный 2 мая подплыли 2 русских катера типа "Раптор". С помощью Bayraktar украинские воины мастерски ликвидировали вражеские суда.

Кроме того, военнослужащие по оперативному командованию "Юг" продемонстрировали видео с момента попадания в военную технику врага.

Сразу после этих событий россияне приступили к спасательной операции на острове.

По информации командования Воздушных сил ВСУ, сейчас у острова идут авиационные баталии. Участие в воздушных боях принимают десятки самолетов.

Украинские защитники острова Змеиный сообщают, что в акватории Черного моря россияне понесут потери как в своих "островных" силах, так и на судах.

Россия пытается закрепиться на острове Змеиный: смотрите видео

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