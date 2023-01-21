Враг ощутимо активизировался: в ВСУ рассказали о боях на южных направлениях
Россияне усилили активность вблизи Васильевки, Орехова, Малиновки в Запорожской области. Защитники отражают попытки наступления захватчиков.
Об этом для 24 Канала рассказал руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.
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"Есть небольшие группы врага, которые действуют на отдельных направлениях, чтобы получить тактические преимущества и улучшить свое расположение. Эти попытки противника контролируем и отражаем. Россияне не добились успеха. В то же время ситуация действительно сложная и возможны определенные обострения", – сообщил спикер.
Обратите внимание – Ерин о ситуации на Юге Украины: смотрите видео
Россияне под огневым контролем
Захватчики до сих пор контролируют Кинбурнскую косу в Николаевской области. По словам Ерина, ее освобождение наиболее целесообразно в случае полной деоккупации левого берега. Он отметил, что требуется сухопутный коридор и поддержка территории через сухопутные пути сообщения.
В то же время наши средства поражения держат врага под огневым контролем и, конечно, оккупанты пытаются атаковать и наносить удары, но наши войска проводят мероприятия контрбатарейной борьбы и также поражают противника, – рассказал Ерин.
Он сказал, что украинские военные уничтожают технику, живую силу и склад боеприпасов. В частности, недавно в Херсонской и Запорожье ликвидировали несколько складов врага.
"С этим можно увязать уменьшение активности врага во время ночных обстрелов", – добавил Ерин.
Что происходит на Юге: последние новости
- По информации Генштаба, в Запорожском направлении россияне атакуют с танков, минометов и артиллерии. За 20 января пострадали Времовка и Новополь на Донетчине и Ольговске, Малиновке, Гуляйполе, Чаривном, Белогорье, Новоданиловке, Орехов, Малые Щербаки, Каменское и Плавные на Запорожье.
- Руководитель Запорожской районной военной администрации Олег Буряк заверил, что в регионе защитники построили мощную линию обороны, а у оккупантов недостаточно сил ее прорвать.
- Из Мариуполя в Бердянск на Запорожье враги опрокидывают танки. Зафиксировали около 20 танков и 30 грузовиков.
- Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что враги используют Кинбурн, чтобы обстреливать международные транспортные морские пути и мешать зерновой сделке. Защитники в ночь с 19 на 20 января уничтожили на косе 6 представителей личного состава и 2 единицы вражеской бронетехники.