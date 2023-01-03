Россияне пытаются окружить Авдеевку, но терпят колоссальные потери – городские власти
Авдеевка на Донетчине является одним из самых горячих участков фронта. Оккупанты с первых дней войны пытаются захватить ее или взять в кольцо. Однако до сих пор их планы терпели неудачу.
Детальнее о ситуации в Авдеевке рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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По его словам, ночь в Авдеевке прошла более или менее тихо. Что нельзя сказать о периоде перед Новым годом, ведь 31 декабря враг ударил из "Сонцепека" по позициям ВСУ.
Ночью были единичные прилеты в старую часть города. Утром произошел один массированный артобстрел центральной части города. Слава Богу, пока нет информации, чтобы кто-то из гражданских пострадал или погиб,
– отметил Барабаш.
Тактика врага изменилась
Глава Авдеевской городской военной администрации отметил, что в самом начале полномасштабного вторжения враг пытался зайти в промзону, но тщетно. Сейчас враг время от времени пытается попасть в город, обстреливая его. И в какой-то момент враг даже имел успех, однако ВСУ все отбили и вернули под свой контроль.
Сейчас враг пытается взять город с Юга и Севера. Враг имеет незначительный успех на Юге, однако, как сказал Барабаш, он так ничтожен, что не оправдывает колоссальные потери врага.
Какая ситуация на фронтах
В Генштабе ВСУ по состоянию на утро 3 января сообщили, что самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оккупанты не отказываются от планов по выходу на административную границу Донецкой области. Основные усилия враг сосредотачивается на поддержании наступательного потенциала и восполнении потерь, в частности, на средства мобилизованных.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:
- Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области;
- Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.