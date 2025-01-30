"Единственный возможный вариант": военные рассказали о планах россиян в районе Покровска

Российская оккупационная армия продолжает активные штурмы в Донецкой области и пытается окружить Покровск с юго-запада.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова.

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Что сейчас происходит на Покровском направлении

Виктор Трегубов объяснил, что план окружения Покровска остается актуальным для российских войск.

Это фактически единственный возможный вариант для россиян. Было бы нелогично, если они уже начали его реализацию, а потом перешли к попыткам войти в город напролом. Конечно, ничего нельзя исключать, это россияне, но это было бы только хуже для них,

– подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица".

Военные добавили, что в течение последних недель количество боестолкновений под Покровском соизмеримо с интенсивностью боев на всей линии фронта.

По словам Трегубова, оккупанты пытаются окружить город с юго-западной и западной стороны.

Это их долгосрочная амбиция, потому что быстро это не сделаешь. Но они очень стараются, это их главная цель и амбиция на этом этапе войны и их попыток оккупации,

– сказал он.

Напомним, согласно картам DeepState, российская армия находится на расстоянии около 6 километров от Днепропетровской области. 30 января председатель Днепропетровского облсовета заявил, что местные власти могут обеспечить выезд из опасных территорий и места для проживания.