Взорвалось авто, а не дырявая ПВО: россияне отчаянно оправдывают взрывы на Крымском мосту

В районе Крымского моста утром 8 октября произошли два взрыва. На месте происшествия вспыхнул пожар и поднялся огромный столб дыма.

Россияне оправдывают взрывы на Крымском мосту

Очевидно, что россияне отчаянно пытаются оправдать взрывы. По их мнению, сегодня утром там произошло все, что можно, но точно не "прилет".

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Россияне шокированы и паникуют из-за взрыва на Крымском мосту. В мессенджерах и социальных сетях они активно возмущаются и делятся мнениями, что же делать после этого всего.

Один из россиян возмутился потому, что некоторые люди убеждают, что это был взрыв автомобиля, но точно не "прилет" ракет. Он говорит, что, конечно, им приходится это делать, потому что в противном случае нужно будет признать, что их ПВО дырявое, как и Путин.

Взрывы на Крымском мосту: реакция России

В России не отрицают взрыв на Крымском мосту. Оккупанты возбудили уголовное дело и начали уголовное расследование.

Директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай отметил, что российский диктатор Владимир Путин очень взбешен, поскольку ему помешали спокойно отпраздновать День рождения.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, взрывы на мосту могли быть выгодны кому-то в России. Он предположил, что кто-то из окружения Путина стремится к срыву мобилизации и хочет начать процессы смещения кремлевского диктатора с должности.

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