Россияне пытаются отрезать Северодонецк и обстреливают еще один мост: продолжается штурм

Ситуация в Луганской области, в частности в Северодонецке, остается очень напряженной. Оккупанты имеют многочисленные потери, однако не покидают город.

Российские военные продолжают усиливаться и штурмовать населенный пункт. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Кафиры хотят отрезать Северодонецк

По его словам, враг хотел отрезать город, потому обстрелял еще один мост. Бои на улицах Северодонецка продолжают продолжаться.

Российские захватчики подкрепляются как могут. В частности, они получили усиление – мобилизационным резервом 2-го армейского корпуса.

ВСУ отбили 9 атак врага

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки, 3 июня, отразили 9 атак противника . Имеют наши защитники и другие успехи:

уничтожили 1 танк;

1 артиллерийскую систему;

6 боевых бронированных машин;

2 специальных бронированных автомобиля;

3 единицы автомобильной техники.

Кроме того, Силы противовоздушной обороны сбили:

крылатую ракету;

тактический разведывательный БПЛА "Элерон";

2 БПЛА типа "Орлан-10".

Россияне продолжают обстреливать область

Оккупанты пытались наступать в направлении Устиновки. Однако, к счастью, им ничего не удалось.

Российские захватчики 3 июня нанесли удар по Горному, что в Луганской области. В результате вражеской атаки погибла женщина вместе с ребенком. Также смертельное ранение получил житель Золотого.

Большое внимание российская армия концентрирует на Северодонецке. Вчера, 3 июня, вражеский снаряд попал в квартиру, где находились мужчина с сыном.

К счастью, отец с находившимся там сыном остались невредимыми. Наши военные эвакуировали их в безопасное место за пределами Северодонецка,

– подчеркнул Гайдай.

По информации главы Луганской ОВА, за сутки по меньшей мере по 6 многоэтажек повредили в Северодонецке и Лисичанске.

"В Горном – 8 домов, в Новоивановке – 7, во Врубовке – 6. Есть разрушение жилого фонда в Метелкино", – добавил Гайдай.

Последствия "русского мира" в Луганской области / Фото с телеграмму Сергея Гайдая

Информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 4 июня

Враг вынужден был вывезти 100 единиц своей техники в Харьковской области. В регионе продолжаются интенсивные бои.

Пыталась росармия штурмовать наших защитников на Славянском направлении , однако успехов не имела.

Кроме этого, кафиры сосредоточивают свои усилия на участке левого берега реки Северский Донец .

Самые ожесточенные бои, как сообщили в Генштабе, сейчас продолжаются в Северодонецке и у Бахмута.

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