Россияне засыпают ВСУ количеством, больше им нечего противопоставить, – Зеленский

Президент считает, что россияне атакуют критическую инфраструктуру из-за бессилия изменить ситуацию на фронте. Оккупанты стараются всеми средствами увеличить количество своей живой силы.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, передает 24 канал.

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"России сложно противопоставить на поле боя что-то украинским военным. Она засыпает количеством. Враги используют даже осужденных. Набирают людей из всех регионов своего государства. Мобилизуют людей, которые не хотят воевать", – сказал президент.

Россия будет терять внутреннее доверие

По словам президента, враг также мобилизует украинцев с оккупированных территорий Юга, из Крыма. Он подчеркнул, что все могут сдаться в плен, поскольку Украина соблюдает правила войны.

Это в России не признают, что это война, но это точно война. Россия не говорила о мобилизации, но мы знаем, что она была раньше. Ложь лидеров государств становится ложью в целом государства. Думаю, что они скоро будут терять внутреннее доверие своего общества, – сказал Зеленский.

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Не смогут скрыть потерь

Президент отметил, что в Россию будет возвращаться большое количество гробов. Раньше оккупанты возили с собой крематории, чтобы скрывать жертв.

"Солдатов будут вести убитых домой. Количество такое, что они не могут все это уничтожить. Люди это будут видеть. Я не знаю, повлияет ли это на них, потому что им десятки лет промывали мозг", – рассказал Зеленский.

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