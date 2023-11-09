Ахиллесова пятая врага в Крыму: когда у оккупантов начнутся серьезные проблемы

Крым выполняет роль большого логистического хаба для россиян. При этом враг понимает, что освобождение полуострова неизбежно, а потому пытается укрепиться там.

Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Владислав Селезнев. Крым имеет одно слабое место, поразив которое можно доставить значительные проблемы оккупантам.

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Ахиллесова пятая Крыма

Россияне стянули немало ресурсов в Крым. И через него проходят поставки оружия и техники. Оккупанты способны в короткие сроки восстанавливать свои утраченные ресурсы.

"К примеру, несколько раз были поражены системы ПВО и через несколько дней на их места завозились новые. Они (россияне – 24 Канал) понимают, что нужно иметь мощную систему ПВО над Крымом и иметь соответствующие компоненты, чтобы оперативно реагировать на вызовы ВСУ", – отметил военный эксперт.

Владислав Селезнев о ситуации с Крымом: смотреть видео

По словам военного эксперта, враг пытается укрепиться на полуострове. Оккупанты роют окопы, устанавливают огневые точки, строят заграждения из мешков с песком, создают сеть фортификационных сооружений, на севере Крыма создают противотанковые рвы.

"Они (россияне – 24 Канал) готовятся к штурму, думают, что Украина будет проводить морскую операцию. Но здесь вопрос – какими силами. Фактически у Украины нет кораблей, которые могли бы присоединиться к этой операции. Но они наготове, четко реализуют свою стратегию", – сказал Селезнев.

В Крыму у россиян есть слабое место. Если его хорошо поразить, это повлечет за собой значительные логистические проблемы оккупантов.

"Единственная ахиллесова пятая россиян – Керченский мост. Только украинская армия его уничтожит, у врага начнутся бурные времена по организации логистики. Кораблей будет не хватать и здесь интересно будет", – добавил военный эксперт.

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