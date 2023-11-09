Про це 24 Каналу зазначив військовий експерт Владислав Селезньов. Крим має одне слабке місце, уразивши яке можна завдати значних проблем окупантам.
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Ахіллесова п'ята Криму
Росіяни стягнули чимало ресурсів у Крим. І через нього відбуваються поставки зброї та техніки. Окупанти здатні в короткі терміни відновлювати свої втрачені ресурси.
"До прикладу, декілька разів було уражено системи ППО і за декілька днів на їх місця завозилися нові. Вони (росіяни – 24 Канал) розуміють, що треба мати потужну систему ППО над Кримом і мати відповідні компоненти, щоб оперативно реагувати на виклики ЗСУ", – відзначив військовий експерт.
Владислав Селезньов про ситуацію з Кримом: дивитись відео
За словами військового експерта, наразі ворог намагається укріпитися на півострові. Окупанти риють окопи, встановлюють вогневі точки, будують загородження із мішків з піском, створюють мережу фортифікаційних споруд, на півночі Криму створюють протитанкові рови.
"Вони (росіяни – 24 Канал) готуються до штурму, думають, що Україна проводитиме морську операцію. Але тут питання – якими силами. Фактично в України немає кораблів, які б могли долучитися до цієї операції. Але вони напоготові, чітко реалізовують свою стратегію", – сказав Селезньов.
Утім, в Криму у росіян є слабке місце. Якщо його добре уразити, то це потягне за собою значні логістичні проблеми окупантів.
"Єдина ахіллесова п'ята росіян – Керченський міст. Тільки українська армія його знищить, у ворога почнуться буремні часи щодо організації логістики. Кораблів бракуватиме і тут цікаво буде", – додав військовий експерт.
Події в Криму: останні новини
- 9 листопада у тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Після з'явилися повідомлення, що в центральній частині міста чутно звуки сирени швидкої допомоги. Росіяни традиційно звітували про успішну роботу "пе-ве-о".
- Окупанти намагаються врятувати залишки свого Чорноморського флоту від потенційних уражень. Вони змушені виводити кораблі подалі з України.
- Українські сили оборони мають великий успіх на Кримському напрямку, про що заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Тому на тимчасово окупованому півострові все частіше чутно повітряну тривогу.