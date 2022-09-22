Ранее переправы атаковали Вооруженные Силы Украины. Наши военные пытаются полностью разрушить пути сообщения и снабжения врага.

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Теперь оккупанты пытаются восстановить переправы. В Новой Каховке они возобновляют сообщение возле Каховской ГЭС. Активность россиян была замечена на спутниковых снимках за 21 сентября.



Россияне возобновляют переправы в Новой Каховке / Фото из твиттера Брэди Африка

Кстати, 20 сентября украинские военные своим огнем остановили ремонтные работы оккупантов на мосту в Новой Каховке. Также они попали в колонну военной техники, которую враг хотел переправить через Днепр.

В то же время 21 сентября ВСУ поразили российский командный пункт в Новой Каховке.

Потери россиян на войне: последние новости

22 сентября российская авиация совершила налет на Запорожском направлении. Оккупантам не повезло и авиацию "приземлил" украинский нацгвардеец. Боец нанес удар по вертолету Ми-8 из ПЗРК "Игла".

Только за сутки наши воины ликвидировали 400 российских оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны на "концерт кобзона" отправились 55 510 захватчиков. Потери врага в технике составляют:

2 236 танков,

4 776 боевых бронированных машин,

1 341 артиллерийская система,

318 РСЗО,

169 средств ПВО,

253 самолета,

218 вертолетов,

941 беспилотник,

240 крылатых ракет,

15 кораблей и катеров,

3 630 единиц автомобильной техники,

125 единиц специальной техники.

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