Раніше переправи атакували Збройні Сили України. Наші військові намагаються повністю зруйнувати шляхи сполучення та постачання ворога.
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Тепер окупанти намагаються відновити переправи. У Новій Каховці вони відновлюють сполучення біля Каховської ГЕС. Активність росіян помітили на супутникових знімках за 21 вересня.
Росіяни відновлюють переправи у Новій Каховці / Фото з твітера Бреді Афріка
До речі, 20 вересня українські військові своїм вогнем зупинили ремонтні роботи окупантів на мосту в Новій Каховці. Також вони влучили в колону військової техніки, яку ворог хотів переправити через Дніпро.
Водночас 21 вересня ЗСУ уразили російський командний пункт у Новій Каховці.
Втрати росіян на війні: останні новини
22 вересня російська авіація здійснила наліт на Запорізькому напрямку. Окупантам не пощастило й авіацію "приземлив" український нацгвардієць. Боєць завдав удару по гвинтокрилу Мі-8 з ПЗРК "Ігла".
Лише за одну добу наші воїни ліквідували 400 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни на "концерт кобзона" відправилися 55 510 загарбників. Втрати ворога у техніці становлять:
- 2 236 танків,
- 4 776 бойових броньованих машин,
- 1 341 артилерійську систему,
- 318 РСЗВ,
- 169 засобів ППО,
- 253 літаки,
- 218 гелікоптерів,
- 941 безпілотник,
- 240 крилатих ракет,
- 15 кораблів та катерів,
- 3 630 одиниць автомобільної техніки,
- 125 одиниць спеціальної техніки.
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