Раніше переправи атакували Збройні Сили України. Наші військові намагаються повністю зруйнувати шляхи сполучення та постачання ворога.

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Тепер окупанти намагаються відновити переправи. У Новій Каховці вони відновлюють сполучення біля Каховської ГЕС. Активність росіян помітили на супутникових знімках за 21 вересня.



Росіяни відновлюють переправи у Новій Каховці / Фото з твітера Бреді Афріка

До речі, 20 вересня українські військові своїм вогнем зупинили ремонтні роботи окупантів на мосту в Новій Каховці. Також вони влучили в колону військової техніки, яку ворог хотів переправити через Дніпро.

Водночас 21 вересня ЗСУ уразили російський командний пункт у Новій Каховці.

Втрати росіян на війні: останні новини

22 вересня російська авіація здійснила наліт на Запорізькому напрямку. Окупантам не пощастило й авіацію "приземлив" український нацгвардієць. Боєць завдав удару по гвинтокрилу Мі-8 з ПЗРК "Ігла".

Лише за одну добу наші воїни ліквідували 400 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни на "концерт кобзона" відправилися 55 510 загарбників. Втрати ворога у техніці становлять:

2 236 танків,

4 776 бойових броньованих машин,

1 341 артилерійську систему,

318 РСЗВ,

169 засобів ППО,

253 літаки,

218 гелікоптерів,

941 безпілотник,

240 крилатих ракет,

15 кораблів та катерів,

3 630 одиниць автомобільної техніки,

125 одиниць спеціальної техніки.

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