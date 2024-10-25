Россияне пытаются выйти на Купянск-Узловой: офицер ВСУ оценил перспективы направления

Враг не прекращает давить на позиции Сил обороны на Купянщине. Цель неизменна: выйти к берегам реки Оскол, расширить плацдарм и выйти к станции Купянск-Узловой. Чтобы потом готовиться форсировать Оскол.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко, отметив, планы врага вряд ли воплотятся в жизнь в ближайшее время.

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Россияне в трудных условиях

Наши силы форсировали Оскол осенью 2022 года путем слаженных действий подразделений, правильного управления и отваги бойцов. Сейчас оккупанты находятся в другом по сравнению с 2022 годом положении.

Изменилась технология ведения войны. Как у Сил обороны, так и у противника появилось много беспилотных средств, которые затрудняют форсирование водных преград. Поэтому в краткосрочной перспективе выйти к Купянску-Узловому врагу не удастся,

– подчеркнул Федоренко.

В то же время россияне давят изо всех сил, ежедневно применяя от 5 до 7 единиц бронированной техники. Время от времени проводят массированные штурмы. Военный вспомнил, на позапрошлой неделе россияне вели в бой около 50 единиц техники одновременно. Почти все тогда Силы обороны уничтожили.

"Только батальон "Ахиллес" уничтожил и повредил тогда 41 единицу. Несколько дней назад враг привлек 17 единиц техники, удалось уничтожить 15, еще 2 повреждены были вынуждены покинуть поле боя", – рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес".

"В лучших традициях Второй мировой"

Самая большая штурмовая сила россиян – это солдаты. И именно пехотой они больше всего идут в штурмы, используя различную тактику.

Могут идти в "лучших традициях" Второй мировой: по открытому полю бегут от посадки до посадки 10 бойцов, 9 мы уничтожили, 1 добежал. И так они несколькими волнами бегут, пока не накопится 10– 11 бойцов, которые добежали. Тогда перегруппировываются и пытаются давить на наши позиции,

– прокомментировал военный.

Также применяют беспилотники и авиацию. Купянск фактически ровняют с землей подобно Авдеевке и Волчанску. Но Силы обороны сдерживают россиян у левого берега Оскола. По мнению Юрия Федоренко, украинские военные существенно замедлили продвижение врага и сорвали его планы в ближайшее время выйти к Купянску-Узловому.