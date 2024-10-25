Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, зазначивши, що плани ворога навряд втіляться в життя найближчим часом.

Дивіться також Ворог хоче перейти на правий берег річки Оскіл: у 92 ОШБ пояснили, чому це дуже складне завдання

Росіяни у скрутних умовах

Наші сили форсували Оскіл восени 2022 року шляхом злагоджених дій підрозділів, правильного управління та відваги бійців. Нині окупанти перебувають в іншому порівняно з 2022 роком становищі.

Змінилась технологія ведення війни. Як у Сил оборони, так і у противника з'явилось багато безпілотних засобів, які ускладнюють форсування водних перешкод. Тому в короткостроковій перспективі вийти до Куп'янська-Вузлового ворогу не вдасться,

– підкреслив Федоренко.

Водночас росіяни тиснуть з усіх сил, щодня застосовуючи від 5 до 7 одиниць броньованої техніки. Час від часу проводять масовані штурми. Військовий пригадав, позаминулого тижня росіяни вели в бій близько 50 одиниць техніки одночасно. Майже все тоді Сили оборони знищили.

"Тільки батальйон "Ахіллес" знищив та пошкодив тоді 41 одиницю. Кілька днів тому ворог залучив 17 одиниць техніки, вдалось знищити 15, ще 2 пошкоджені були змушені покинути поле бою", – розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес".

"У кращих традиціях Другої світової"

Найбільша штурмова сила росіян – це солдати. І саме піхотою вони найбільше йдуть у штурми, використовуючи різну тактику.

Можуть йти у "кращих традиціях" Другої світової: по відкритому полю біжать від посадки до посадки 10 бійців, 9 ми знищили, 1 добіг. І так вони кількома хвилями біжать, поки не накопичиться 10– 11 бійців, які добігли. Тоді перегруповуються і намагаються тиснути на наші позиції,

– прокоментував військовий.

Також застосовують безпілотники та авіацію. Куп'янськ фактично рівняють із землею подібно до Авдіївки та Вовчанська. Але Сили оборони стримують росіян біля лівого берега Осколу. На переконання Юрія Федоренка, українські військові суттєво уповільнили просування ворога та зірвали його плани найближчим часом вийти до Куп'янська-Вузлового.