Делают пакости, чтобы помешать продвижению ВСУ: оккупанты активно минируют Запорожскую область

Российские военные всячески пытаются помешать продвижению сил обороны Украины. На Запорожском направлении оккупанты прибегают к дистанционному минированию.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук, добавив, что также оккупанты подвозят новые отряды захватчиков.

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Как оккупанты минируют Запорожское направление

Депутат Запорожского горсовета отметил, что оккупанты пытаются делать это на линии Работино – Вербовое. У россиян еще есть средства засорения, чтобы помешать продвижению наших защитников. Речь идет о машинах дистанционного минирования.

Эти пакости вредят нашему продвижению,

– сказал Кирильчук.

Таким образом, по его словам, оккупанты пытаются вредить нашим защитникам. Иногда это носит панический характер, иногда – это системная работа.

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Какие действия предпринимают на Запорожском направлении

Кирильчук отметил, что наблюдается восстановление личного состава врага. На днях, в частности, состоялась ротация под Орехово, куда подвозились новые отряды захватчиков. Несмотря на это, продвижение наших воинов все равно происходит.

В целом системная работа ведется, как бы они ни старались,

– подчеркнул депутат Запорожского горсовета.

Он отметил, что в районе Левадного была отражена уже вторая контратака российских войск. Оккупанты тем временем продолжают окапываться не только в районе Токмака. Двух- и трехъярусные защитные сооружения все больше начинают появляться и на Бердянском направлении.

Ситуация в Запорожском направлении: коротко