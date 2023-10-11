Делают пакости, чтобы помешать продвижению ВСУ: оккупанты активно минируют Запорожскую область
Российские военные всячески пытаются помешать продвижению сил обороны Украины. На Запорожском направлении оккупанты прибегают к дистанционному минированию.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук, добавив, что также оккупанты подвозят новые отряды захватчиков.
Достойно внимания Минус склад боеприпасов и база врага: вблизи Токмака отработал мощный "хлопок"
Как оккупанты минируют Запорожское направление
Депутат Запорожского горсовета отметил, что оккупанты пытаются делать это на линии Работино – Вербовое. У россиян еще есть средства засорения, чтобы помешать продвижению наших защитников. Речь идет о машинах дистанционного минирования.
Эти пакости вредят нашему продвижению,
– сказал Кирильчук.
Таким образом, по его словам, оккупанты пытаются вредить нашим защитникам. Иногда это носит панический характер, иногда – это системная работа.
Как оккупанты усиленно минируют Запорожье: смотрите видео
Какие действия предпринимают на Запорожском направлении
Кирильчук отметил, что наблюдается восстановление личного состава врага. На днях, в частности, состоялась ротация под Орехово, куда подвозились новые отряды захватчиков. Несмотря на это, продвижение наших воинов все равно происходит.
В целом системная работа ведется, как бы они ни старались,
– подчеркнул депутат Запорожского горсовета.
Он отметил, что в районе Левадного была отражена уже вторая контратака российских войск. Оккупанты тем временем продолжают окапываться не только в районе Токмака. Двух- и трехъярусные защитные сооружения все больше начинают появляться и на Бердянском направлении.
Ситуация в Запорожском направлении: коротко
- В Институте изучения войны отметили, что российские войска активизировали минирование в Запорожской области. В то же время российские блоггеры заявили, что речь идет о ранее разминированных участках на линии Работино – Вербовое. Таким образом оккупанты якобы хотят достичь тактической неожиданности.
- В Токмаке оккупантам уже становится очень неспокойно. В Запорожском областном совете рассказали, что из города уже начали уезжать семьи российского военного руководства, а также некоторые подразделения специальных служб.
- В то же время на оккупированной территории Запорожской области продолжает цвести "хлопок". Как отметил мэр Мелитополя Иван Федоров, 8 октября неподалеку от Токмака были уничтожены боеприпасы, которые враг держал на одном из железнодорожных узлов.