Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук, додавши, що також окупанти підвозять нові загони загарбників.

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Як окупанти мінують Запорізький напрямок

Депутат Запорізької міськради зазначив, що окупанти намагаються робити це на лінії Роботине – Вербове. У росіян ще є засоби засмічення, щоб завадити просуванню наших захисників. Йдеться про – машини дистанційного мінування.

Ці капості зашкоджують нашому просуванню,

– сказав Кирильчук.

Так, за його словами, окупанти намагаються шкодити нашим захисникам. Іноді це має панічний характер, часом – це системна робота.

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До яких дій вдаються на Запорізькому напрямку

Кирильчук зауважив, що спостерігається також відновлення особового складу ворога. Днями, зокрема, відбулася ротація під Оріховим, коли підвозилися нові загони загарбників. Попри це просування наших воїнів усе одно відбувається.

Загалом системна робота ведеться, як би вони не намагалися,

– наголосив депутат Запорізької міськради.

Він зауважив, що у районі Левадного була відбита вже друга контратака російських військ. Натомість окупанти продовжують окопуватися не лише в районі Токмака. Дво- й триярусні захисні споруди все більше починають з'являтися й на Бердянському напрямку.

Ситуація на Запорізькому напрямку: коротко