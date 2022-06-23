Россияне пытаются засесть возле Берестового, чтобы контролировать трассу Бахмут – Лисичанск

Российские оккупанты пытаются закрепиться на господствующих высотах у Берестового. Ведь при таких условиях они будут контролировать трассу Бахмут – Лисичанск.

Всего на Бахмутском направлении оккупанты ведут наступление в направлениях Золотого и Волчеяровки. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 23 июня.

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Россияне хотят контролировать трассу Бахмут – Лисичанск

Пытаются завладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск,

– говорится в сообщении.

Чтобы усилить свою группировку, враг перебросил до одной батальонной тактической группы из состава Центрального военного округа в район Новотошковского.

На Краматорском, Авдеевском и Кураховском и Новопавловском направлениях активных враждебных действий не зафиксировано. Были лишь демонстративные обстрелы.

Ситуация на других направлениях: кратко

На Волынском и Полесском направлениях в Гомельской области, продлится обучение белорусских войск с 22 июня по 1 июля 2022 года. Основное внимание сосредоточено на ведении диверсионно-разведывательной деятельности.

На Северском направлении оккупанты до сих пор находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг удерживает до трех батальонных тактических групп из состава, совершенствует оборонительные позиции у теткиного Курской области. Агрессор обстреливает позиции ВСУ в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении россияне проводят воздушную разведку в районах Байрака и Рубежного.

На Славянском направлении враг хочет возобновить наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В Изюм россияне переместили до двух танковых подразделений. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы.

На Донецком направлении захватчики пытаются полностью захватить Северодонецк, наступают на Лисичанск.

На Северодонецком направлении россияне захватили Лоскутовку и Рай-Александровку. Также они пытаются захватить Сиротино. Россияне готовятся к форсированию реки Северский Донец.

На Южнобугском направлении оккупанты пытаются сдержать контрнаступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.

На Николаевском направлении враг развернул артиллерийские подразделения. Существует угроза штурма в направлениях Киселевка – Посад – Покровское и Александровка – Лупарево, чтобы полностью захватить Херсонщину.

На Криворожском направлении агрессор совершенствует позиции.

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