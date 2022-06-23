Россияне пытаются засесть возле Берестового, чтобы контролировать трассу Бахмут – Лисичанск
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты пытаются закрепиться на господствующих высотах у Берестового. Ведь при таких условиях они будут контролировать трассу Бахмут – Лисичанск.
Всего на Бахмутском направлении оккупанты ведут наступление в направлениях Золотого и Волчеяровки. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 23 июня.
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Россияне хотят контролировать трассу Бахмут – Лисичанск
Пытаются завладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск,
– говорится в сообщении.
Чтобы усилить свою группировку, враг перебросил до одной батальонной тактической группы из состава Центрального военного округа в район Новотошковского.
На Краматорском, Авдеевском и Кураховском и Новопавловском направлениях активных враждебных действий не зафиксировано. Были лишь демонстративные обстрелы.
Ситуация на других направлениях: кратко
- На Волынском и Полесском направлениях в Гомельской области, продлится обучение белорусских войск с 22 июня по 1 июля 2022 года. Основное внимание сосредоточено на ведении диверсионно-разведывательной деятельности.
- На Северском направлении оккупанты до сих пор находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг удерживает до трех батальонных тактических групп из состава, совершенствует оборонительные позиции у теткиного Курской области. Агрессор обстреливает позиции ВСУ в приграничных районах Сумской области.
- На Харьковском направлении россияне проводят воздушную разведку в районах Байрака и Рубежного.
- На Славянском направлении враг хочет возобновить наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В Изюм россияне переместили до двух танковых подразделений. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы.
- На Донецком направлении захватчики пытаются полностью захватить Северодонецк, наступают на Лисичанск.
- На Северодонецком направлении россияне захватили Лоскутовку и Рай-Александровку. Также они пытаются захватить Сиротино. Россияне готовятся к форсированию реки Северский Донец.
- На Южнобугском направлении оккупанты пытаются сдержать контрнаступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.
- На Николаевском направлении враг развернул артиллерийские подразделения. Существует угроза штурма в направлениях Киселевка – Посад – Покровское и Александровка – Лупарево, чтобы полностью захватить Херсонщину.
- На Криворожском направлении агрессор совершенствует позиции.
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