Зафиксировано 438 смертей: в ООН заявили о системных пытках украинцев в плену РФ

Специальный докладчик ООН задокументировала гибель 438 украинских военнослужащих и гражданских лиц в российском плену. В докладе отмечаются систематические пытки, сексуальное насилие и показательные расправы над пленными.

Специальный докладчик ООН по правам человека в России Мариана Кацарова обнародовала доклад, посвященный масштабам военных преступлений кремлевского режима. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Какие именно военные преступления совершает Россия?

В документе описаны сексуальное насилие, пытки и жестокое обращение с военнопленными и гражданскими лицами. Отдельно спецдокладчица обратила внимание на незаконное преследование бойцов "Азова" и гибель украинской журналистки Виктории Рощиной в плену.

В докладе говорится о 438 украинцах, погибших в российском плену с начала полномасштабного вторжения. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, на которые ссылается документ, вскрытия выявили пытки и неоказание медицинской помощи среди причин смерти.

Международная организация призвала мир не оставлять безнаказанными зверства в отношении украинских граждан и задействовать правовые рычаги.

Какие инструменты следует применить к Кремлю?

Специальный докладчик ООН призвала к независимому расследованию этих преступлений и привлечению виновных к ответственности. Среди возможных механизмов – Международный уголовный суд, универсальная юрисдикция и адресные санкции против причастных к пыткам.

Украинский омбудсмен подчеркнул, что фиксация каждого такого факта имеет принципиальное значение для будущих судебных процессов.

Каждое преступление против украинских военнопленных и гражданских лиц должно быть задокументировано. Каждый палач, каждый организатор незаконного преследования, каждый, кто сознательно скрывает эти преступления, должен понести ответственность,

– подчеркнул омбудсмен.

Напомним, 27 мая 2026 года украинские правоохранители на заседании временной следственной комиссии обнародовали выводы экспертиз о систематических пытках и переломе затылочной кости у украинской журналистки Виктории Рощиной во время ее пребывания в российском плену.