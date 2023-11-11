Россияне атаковали "Искандером": на подлете к Киеву сбили ракету, еще 2 упали в поле в области
Российские захватчики ударили по Киеву утром 11 ноября. Местные власти рассказали, что враги атаковали регион баллистическими ракетами "Искандер".
В Киевской городской военной администрации уточнили, что Россия ударила по Киеву ракетой после продолжительной паузы в 52 дня. Мэр Киева Виталий Кличко писал о работе ПВО в городе, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке на Киевскую область
В Киевской городской военной администрации рассказали, что утром 11 ноября враги пытались нанести по Киеву ракетный удар, запустив ориентировочно в 8:00 11 ноября баллистическую воздушную цель типа "Искандер" в направлении столицы.
В Киев ракета не долетела, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете в столицу. По предварительной информации – разрушений и пострадавших нет,
– заявили в КГВА.
В областной военной администрации рассказали, что в Киевской области:
- нет попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры;
- в одном из районов две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.
"По оперативной информации, взрывной волной повреждены 5 частных жилых домов. В частности, кровли, выбиты окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий", – пояснили в КГВА.
Там пообещали помочь людям, чье имущество повредила Россия. В свою очередь оперативные службы собирали данные о последствиях атаки.
В полиции показали повреждения домов в результате российских обстрелов. Правоохранители рассказали, что они осматривают места происшествия и фиксируют последствия атаки России.
Последствия атаки россиян по Киевской области / Фото полиции
Россия атаковала Киев: коротко
- Ориентировочно в 8 часов утра 11 ноября Россия ударила ракетами по Киеву. Только после взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога.
- Мэр столицы Виталий Кличко объяснил, что взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике. Затем он уточнил, что наши военные сбили вражескую ракету возле Киева.
- Воздушные силы ВСУ рассказали, что враг запустил ракеты из Курска или Брянской области. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что в столице была видна работа противовоздушной обороны. В частности, там сработал Patriot.