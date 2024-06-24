Утром враг попытался атаковать украинские рубежи: Силы обороны отбили штурм

Российские захватчики утром 24 июня предприняли попытку атаки на украинские рубежи. Украинские Силы обороны успешно отбили штурм оккупантов.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках. Там также добавили соответствующие кадры.

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ВСУ отбили штурм оккупантов

В понедельник, 24 июня, в Сухопутные войска сообщили, что захватчики снова рано утром попытались атаковать украинские рубежи.

Однако там отметили, что штурм россиян отбили️.

"Дополнительная защита, РЭБ и мангалы не спасли российскую технику от поражений", – говорится в сообщении.

Бойцам 33 ОМБр удалось ликвидировать несколько единиц вражеской техники. Так, они смогли уничтожить:

3 танка

1 БМП

Также повредили:

2 танка

Кроме этого, уменьшили присутствие российского контингента:

200 – 5

300 – 4

Также в Сухопутных войсках распространили видео отражения штурма россиян.

Силы обороны отбили штурм врага: смотрите видео

Заметим, что с начала полномасштабной войны потери российской армиий в живой силе достигли более 535 тысяч. Только за последние сутки ВСУ удалось ликвидировать 1300 российских воинов, а также уничтожено более 50 артиллерийских установок и 12 танков.