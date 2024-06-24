Утром враг попытался атаковать украинские рубежи: Силы обороны отбили штурм
Российские захватчики утром 24 июня предприняли попытку атаки на украинские рубежи. Украинские Силы обороны успешно отбили штурм оккупантов.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках. Там также добавили соответствующие кадры.
Смотрите также На Харьковщине раненый украинский воин самостоятельно ликвидировал двух россиян
ВСУ отбили штурм оккупантов
В понедельник, 24 июня, в Сухопутные войска сообщили, что захватчики снова рано утром попытались атаковать украинские рубежи.
Однако там отметили, что штурм россиян отбили️.
"Дополнительная защита, РЭБ и мангалы не спасли российскую технику от поражений", – говорится в сообщении.
Бойцам 33 ОМБр удалось ликвидировать несколько единиц вражеской техники. Так, они смогли уничтожить:
- 3 танка
- 1 БМП
Также повредили:
- 2 танка
Кроме этого, уменьшили присутствие российского контингента:
- 200 – 5
- 300 – 4
Также в Сухопутных войсках распространили видео отражения штурма россиян.
Силы обороны отбили штурм врага: смотрите видео
Заметим, что с начала полномасштабной войны потери российской армиий в живой силе достигли более 535 тысяч. Только за последние сутки ВСУ удалось ликвидировать 1300 российских воинов, а также уничтожено более 50 артиллерийских установок и 12 танков.