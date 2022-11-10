Войска России хотели испытать ядерную торпеду, но не смогли, – CNN
Источник:CNN
Соединенные Штаты зафиксировали, что корабли военно-морских сил готовились к вероятному испытанию ядерной торпеды. Однако помешали этому технические проблемы.
Об этом анонимно сообщил высокопоставленный американский чиновник. Он отметил, что среди кораблей была подлодка с крылатыми ракетами "Белгород", которая способна запускать беспилотные подводные аппараты, такие как ракета "Посейдон".
К теме США и Россия хотят возобновить переговоры о контроле над ядерным оружием, – СМИ
Влияние санкций
Однако на прошлой неделе корабли покинули зону испытаний в Арктическом море и ничего не сделали. Они вернулись в порт.
Это можно рассматривать как часть большей картины и недавней военной практики России, отправляющей в Украину плохо обученные войска. Российская военная промышленность переживает тяжелые времена, и мы также видим, что санкции Запада в отношении высокотехнологичных военных товаров имеют эффект и должны продолжаться, – сказал западный дипломат.
Могут возобновить испытания
В США считают, что Россия может повторно попытаться испытать торпеду "Посейдон", имеющую ядерный двигатель, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Однако воды Арктики в скором времени начнут замерзать.
Ядерная опасность в мире: последние новости
- В ноябре снизился градус ядерных угроз от России. В Институте изучения войны считают, что использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным.
- Британское издание Daily Mail сообщило, что Путин в телефонном разговоре с Макроном угрожал ядерным оружием. Диктатор вспоминал удары по Хиросиме и Нагасаки.
- В США беспокоятся о темпах разработки ядерного оружия Китаем. Адмирал Чарльз Ричард заявил, что политика сдерживания Китая "медленно тонет".