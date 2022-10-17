Россияне пытались отдать Украине тело своего подельника как погибшего украинца

Россиянам совершенно не интересны и не нужны их пленные. Мы забираем всех, нам важны все наши люди. К счастью, наш обменный фонд ежедневно пополняется, но эти мобилизованные не очень нужны оккупантам.

Об этом 24 каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Он также отметил, что переговоры по обменам продолжаются, периодически будет появляться такая информация.

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"Однако родным стоит понять, что мы не можем говорить о таких обменах заранее – это влияет на сам процесс", – отмечает Жорин.

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Мы возвращаем, и наших павших защитников, говорит Максим Жорин – процесс также не такой быстрый, как мы бы того хотели. Казалось бы, что это простая история и намного легче должно продолжаться, чем возвращение пленных.

Но россияне понимают, что наши павшие защитники важны для нас, поэтому играют с этим. Наш враг настолько циничен, что они отдавали нам тело своего же военнослужащего,

– отмечает он.

Это демонстрирует их ценности, такое у нас уже было, резюмирует Жорин.

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