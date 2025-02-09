Оккупанты пытались повесить свой триколор над шахтой в Торецке, но ничего не получилось

Российские военные пытались вывесить над шахтой в Торецке Донецкой области свой триколор. Однако благодаря действиям украинских воинов попытки оккупантов были неудачными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ОСУВ "Хортица".

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Оккупанты пытались повесить флаг России над шахтой в Торецке

Утром в воскресенье, 9 февраля, оккупант вскарабкался с флагом страны-агрессора на копер шахты в Торецке.

Пилоты ударных FPV-дронов бригады Департамента патрульной полиции "Хищник" атаковали его сбросом, а смежники из отдельной механизированной бригады – накрыли огнем артиллерии. В результате – вражескую триколорную тряпку даже не успели развернуть,

– говорится в сообщении.

В то же время другая вражеская штурмовая группа пыталась "хоть как-то запихнуть триколор оккупационной армии в город" и в результате просто забросили его на здание, как хлам. Однако бомбер бригады "Хищник" сбил вражеский флаг сбросом ВОГа.

Торецк – это Украина!,

– подчеркнули военные.

Оккупанты пытались повесить российский флаг над шахтой в Торецке: смотрите видео