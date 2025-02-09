Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ОСУВ "Хортиця".
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Окупанти намагалися повісити прапор Росії над шахтою у Торецьку
Вранці в неділю, 9 лютого, окупант видерся з прапором країни-агресорки на копер шахти у Торецьку.
Пілоти ударних FPV-дронів бригади Департаменту патрульної поліції "Хижак" атакували його скидом, а суміжники з окремої механізованої бригади – накрили вогнем артилерії. В результаті – ворожу триколорну ганчірку навіть не встигли розгорнути,
– ідеться в повідомленні.
Водночас інша ворожа штурмова група намагалася "хоч якось запхати триколор окупаційної армії в місто" і в результаті просто закинули його на будівлю, як непотріб. Проте бомбер бригади "Хижак" збив ворожий прапор скидом ВОГа.
Торецьк – це Україна!,
– наголосили військові.
Окупанти намагалися повісити російський прапор над шахтою у Торецьку: дивіться відео