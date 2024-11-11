Будут тяжелые бои, – Коваленко назвал замысел россиян по Курскому направлению

Россияне собрали 50 тысяч солдат, в том числе северокорейских, в Курской области. Проверка боем на этом направлении уже происходит.

Об этом 24 Каналу сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он добавил, что военные из КНДР сейчас размываются между подразделениями российской армии на Курском направлении.

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Какая ситуация на Курщине

Российская армия осуществляла попытки прорыва возле города Суджа – севернее в районе Погребков и западнее в районе Любимовки. Там враг пытался прорваться с помощью бронетехники и применял десантников.

Будут тяжелые бои, это надо понимать, но Силы обороны готовы к этому,

– отметил Коваленко.

Враг уже терял танки Т-80, регулярно теряет баги, на которых российская пехота пытается прорваться.

На Курщине преимущественно лесистая местность, дорог там меньше чем, например, на Востоке Украины и соответственно к населенным пунктам, где можно закрепиться, приходится прорываться или по дорогам, или через лесистую местность.

Врагу будет очень трудно выбивать украинские войска. Поэтому Россия с запасом накопила пехоту и добавила к ней "пушечное мясо" в виде военных из КНДР,

– сказал руководитель Центра противодействия дезинформации.

По его словам, северокорейские солдаты появляются на боевых позициях, попадают под обстрелы, но в штурмах участия не принимают. Они проходят обучение в условиях реальной войны.

The New York Times оценили, что страна-агрессор смогла накопить силы в Курской области без вывода солдат с Востока Украины. В то же время чиновники считают, что украинские войска будет сложно вытеснить из Курской области, а россияне и войска КНДР будут нести серьезные потери.

Аналитик BILD Юлиан Репке отметил, что за время контрнаступательной операции на Курщине россияне не смогли достичь значительных успехов, однако понесли огромные потери.