Киев был бы взят, – Буданов рассказал, кто помешал россиянам захватить столицу
Источник:The Wall Street Journal
Российские военные совершили полномасштабное наступление на Украину 24 февраля 2022 года. Как отмечают в ГУР, враг вполне мог бы захватить Киев, но этого не удалось.
Как отметил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, произошло это благодаря завербованному финансисту Денису Кирееву. Именно он сообщил главе украинской разведки, что оккупанты спланировали десантироваться в Гостомеле, чтобы пойти на Киев.
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Оккупанты вполне могли захватить Киев
Если бы не господин Киреев, скорее всего, Киев был бы взят,
– заметил Буданов.
Глава украинской разведки вспомнил осень 2021 года. Время, когда американские военные и разведка активно предупреждали наше государство об угрозе полномасштабного вторжения. Тогда же Киреев, по данным своих источников, подтвердил планы Москвы на наступление.
Буданов отметил, что от Киреева получил известие во второй половине дня 23 февраля 2022 года. Финансист сообщил свежие данные разведки. В них говорилось, что Путин приказал войскам вторгнуться в Украину утром 24 февраля.
Киреев знал не только дату наступления. Ему также была известна ключевая точка атаки. Речь об аэродроме в Гостомеле. Его враг должен был использовать, чтобы перебрасывать свое войско и технику. Все это нужно было россиянам, чтобы брать столицу штурмом.
Напомним, что действительно 24 февраля около 08:00 российские вертолеты пытались высадить десант в аэропорту "Антонов", что в Гостомеле. Отметим, что город с тех пор активно обстреливали и бомбили из воздуха. Тогда же пострадал как сам населенный пункт, так и был уничтожен до основания легендарный самолет Ан-225 "Мрия".
Готовят ли россияне новое наступление
- В американской разведке заметили, что у них нет подтвержденных данных, связанных с планами или готовностью наступления на Украину с территории Белоруси. В то же время в ведомстве добавили, что обеспокоены тесным сотрудничеством Москвы и Минска.
- При этом заметим, что спутниковые снимки демонстрируют развертывание российских войск на белорусском полигоне "Лепельский" в Витебской области.
- Между тем, в ГУР МО отметили, что в России сейчас происходят внутренние процессы. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, Путин будет закручивать гайки.
- Напоследок добавим, что заменившему Суровикина Герасимову в Кремле дали сжатые сроки. Ему нужно будет до марта взять под контроль весь Донбасс. Не исключаем, что если он этого не сделает, под ним тоже уверенно зашатается кресло.