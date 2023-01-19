Киев был бы взят, – Буданов рассказал, кто помешал россиянам захватить столицу

Российские военные совершили полномасштабное наступление на Украину 24 февраля 2022 года. Как отмечают в ГУР, враг вполне мог бы захватить Киев, но этого не удалось.

Как отметил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, произошло это благодаря завербованному финансисту Денису Кирееву. Именно он сообщил главе украинской разведки, что оккупанты спланировали десантироваться в Гостомеле, чтобы пойти на Киев.

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Оккупанты вполне могли захватить Киев

Если бы не господин Киреев, скорее всего, Киев был бы взят,

– заметил Буданов.

Глава украинской разведки вспомнил осень 2021 года. Время, когда американские военные и разведка активно предупреждали наше государство об угрозе полномасштабного вторжения. Тогда же Киреев, по данным своих источников, подтвердил планы Москвы на наступление.

Буданов отметил, что от Киреева получил известие во второй половине дня 23 февраля 2022 года. Финансист сообщил свежие данные разведки. В них говорилось, что Путин приказал войскам вторгнуться в Украину утром 24 февраля.

Киреев знал не только дату наступления. Ему также была известна ключевая точка атаки. Речь об аэродроме в Гостомеле. Его враг должен был использовать, чтобы перебрасывать свое войско и технику. Все это нужно было россиянам, чтобы брать столицу штурмом.

Напомним, что действительно 24 февраля около 08:00 российские вертолеты пытались высадить десант в аэропорту "Антонов", что в Гостомеле. Отметим, что город с тех пор активно обстреливали и бомбили из воздуха. Тогда же пострадал как сам населенный пункт, так и был уничтожен до основания легендарный самолет Ан-225 "Мрия".

Готовят ли россияне новое наступление