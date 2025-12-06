Россияне ракетами атаковали Днепропетровщину: в области серьезные разрушения
- В результате атаки на Днепропетровщину пострадали три человека: двое мужчин 37 и 65 лет и 75-летняя женщина.
- Разрушен один частный дом, повреждены почти десяток других и два гаража.
В ночь на 6 декабря российские войска в очередной раз массированно атаковали Украину. В частности, под ударом оказалась Днепропетровская область.
Там есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя Днепропетровской областной администрации Владислава Гайваненко.
Какие последствия атаки на Днепропетровщину?
В ОВА сообщили, что в результате атаки в Днепровском районе пострадали двое мужчин в возрасте 37 и 65 лет и 75-летняя женщина. Им оказали необходимую помощь.
Кроме этого, разрушен частный дом, еще почти десяток – разбиты. Также задело два гаража.
Последствия атаки на Днепропетровскую область / Фото Днепропетровской ОВА
Какие еще регионы атаковала Россия?
В ночь на 6 декабря россияне атаковали Черниговскую область. К счастью, в результате этого пострадавших нет. Однако на территории области возникли разрушения: в Чернигове и районе противник ударил по объектам критической инфраструктуры, а в Корюковском районе зафиксировано попадание в жилом секторе и по гражданскому объекту.
Под ударом этой ночью также была Киевщина. В результате массированного обстрела пострадали три человека. В Фастове поврежден железнодорожный вокзал, а в Вышгородском и Бучанском районах возникли пожары, разрушены дома.
Кроме этого, из-за удара по Волынской области в одном из микрорайонов города горят продуктовые склады.