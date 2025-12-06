Россияне ракетами атаковали Днепропетровщину: в области серьезные разрушения

В ночь на 6 декабря российские войска в очередной раз массированно атаковали Украину. В частности, под ударом оказалась Днепропетровская область.

Там есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя Днепропетровской областной администрации Владислава Гайваненко.

Какие последствия атаки на Днепропетровщину?

В ОВА сообщили, что в результате атаки в Днепровском районе пострадали двое мужчин в возрасте 37 и 65 лет и 75-летняя женщина. Им оказали необходимую помощь.

Кроме этого, разрушен частный дом, еще почти десяток – разбиты. Также задело два гаража.

Последствия атаки на Днепропетровскую область / Фото Днепропетровской ОВА

Какие еще регионы атаковала Россия?